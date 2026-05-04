Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hÃ¤lt den VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke fÃ¼r betriebswirtschaftlichen Unsinn.
"Ich bin nicht ideologisch gegen Kernenergie", sagte Edenhofer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er sehe aber nicht, wer die alten Meiler reaktivieren oder neue bauen solle. Angesichts der hohen Kosten wÃ¤re das betriebswirtschaftlicher Unsinn, auch volkswirtschaftlich gebe es dafÃ¼r keine ausreichenden GrÃ¼nde.
Edenhofer stimmte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu, neue Gaskraftwerke zu bauen. "In Kombination mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien ist das der richtige Weg." Dabei seien groÃŸe Solaranlagen hilfreicher als private Solardachanlagen. Der private Klimaschutz in Form von immer mehr privaten Dachanlagen kÃ¶nne sinnvoll sein, aber die gegenwÃ¤rtige Regulierung erzeuge massive Fehlanreize.
"Die privaten Betreiber speisen den Strom meistens dann ein, wenn sowieso schon viel Strom im Netz ist, und beanspruchen das Netz hingegen dann, wenn der Strom knapp ist", so Edenhofer. Einen zu jeder Tages- und Nachtzeit einheitlichen und unterm Strich subventionierten Cent-Betrag fÃ¼r erneuerbare Erzeugung zu erstatten, sei kein Ausdruck von kluger Klimapolitik. Die SolarstromvergÃ¼tung mÃ¼sse sich an den BÃ¶rsenpreisen orientieren. Nur so hÃ¤tten die Leute Anreize, beispielsweise ihre Heimbatterien sinnvoll zu betreiben.
Wirtschaft
Ã–konom Edenhofer hÃ¤lt Reaktivierung von Atommeilern fÃ¼r Unsinn
- dts - 4. Mai 2026
.
Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hÃ¤lt den VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke fÃ¼r betriebswirtschaftlichen Unsinn.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) dÃ¤mpft Hoffnungen, das Tierhaltungskennzeichen kÃ¶nnte in absehbarer Zeit fÃ¼r mehrere FleischsortenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein Jahr nach Amtsantritt massiv unterMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dassMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion aufMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer hartenMehr
Bei Investitionen in Batteriespeicher in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbands BSW-Solar im ersten Quartal 2026 ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden. Von Januar bisMehr