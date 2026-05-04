Wirtschaft

Ã–konom Edenhofer hÃ¤lt Reaktivierung von Atommeilern fÃ¼r Unsinn

  • dts - 4. Mai 2026
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Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hÃ¤lt den VorstoÃŸ von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) zur Reaktivierung der jÃ¼ngst in Deutschland abgeschalteten Atomkraftwerke fÃ¼r betriebswirtschaftlichen Unsinn.

"Ich bin nicht ideologisch gegen Kernenergie", sagte Edenhofer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er sehe aber nicht, wer die alten Meiler reaktivieren oder neue bauen solle. Angesichts der hohen Kosten wÃ¤re das betriebswirtschaftlicher Unsinn, auch volkswirtschaftlich gebe es dafÃ¼r keine ausreichenden GrÃ¼nde.

Edenhofer stimmte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu, neue Gaskraftwerke zu bauen. "In Kombination mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien ist das der richtige Weg." Dabei seien groÃŸe Solaranlagen hilfreicher als private Solardachanlagen. Der private Klimaschutz in Form von immer mehr privaten Dachanlagen kÃ¶nne sinnvoll sein, aber die gegenwÃ¤rtige Regulierung erzeuge massive Fehlanreize.

"Die privaten Betreiber speisen den Strom meistens dann ein, wenn sowieso schon viel Strom im Netz ist, und beanspruchen das Netz hingegen dann, wenn der Strom knapp ist", so Edenhofer. Einen zu jeder Tages- und Nachtzeit einheitlichen und unterm Strich subventionierten Cent-Betrag fÃ¼r erneuerbare Erzeugung zu erstatten, sei kein Ausdruck von kluger Klimapolitik. Die SolarstromvergÃ¼tung mÃ¼sse sich an den BÃ¶rsenpreisen orientieren. Nur so hÃ¤tten die Leute Anreize, beispielsweise ihre Heimbatterien sinnvoll zu betreiben.

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