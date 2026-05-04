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Reichinnek wirft Koalition "ein Jahr Chaos" vor

  • dts - 4. Mai 2026
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Heidi Reichinnek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek wirft der schwarz-roten Koalition nach einem Jahr im Amt Versagen vor. "Ein Jahr lang Chaos, Verunsicherung und offen ausgetragene Streitereien - das ist die Bilanz, mit deren Konsequenzen sich die Menschen in diesem Land herumschlagen mÃ¼ssen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).

Die Union versuche, die Probleme von heute mit LÃ¶sungen von vorgestern zu beantworten und habe dabei einzig die Interessen ihrer Bonzen-Freunde im Blick. Gleichzeitig liege die SPD am Boden und versuche nur noch zu verhindern, dass Teile der Union jetzt schon die Chance nutzten, so schnell wie mÃ¶glich gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Denn die Strategie von Friedrich Merz, die AfD zu schwÃ¤chen, indem er nicht nur deren Rhetorik, sondern auch zunehmend deren Politik Ã¼bernehme, stÃ¤rke die AfD genauso wie den rechtsoffenen FlÃ¼gel in seinem eigenen Laden.

"Keine Regierung war je so unbeliebt und trotzdem scheint niemand am Kabinettstisch den Schuss zu hÃ¶ren", beklagte sie. Im Gegenteil: Die Regierung erhÃ¶he den Druck an allen Ecken und Enden. Sie hÃ¶hle den Sozialstaat aus, lege die Axt an Gesundheitsversicherung und Rente und schleife die Arbeitsrechte.

Zum EinjÃ¤hrigen erwarte sie von dieser Koalition, dass sie endlich eine 180-Grad-Wende vollziehe und dafÃ¼r sorge, dass es den Menschen besser gehe und das Leben bezahlbar werde. Es gebe genug, was sofort umgesetzt werden kÃ¶nne: eine Steuerreform, um niedrige und mittlere Einkommen zu entlasten, Mieten deckeln und sozialen Wohnungsbau fÃ¶rdern, Investitionen in den Wirtschaftsstandort und erneuerbare Energien, eine BÃ¼rgerversicherung, um BeitrÃ¤ge zu senken und die Versorgung zu verbessern, ein Rentensystem, in das alle ErwerbstÃ¤tigen einzahlen. Die Mehrheiten dafÃ¼r im Land seien klar, handeln mÃ¼sse die Regierung.

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