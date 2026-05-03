Die US-Marine will nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump am Montag damit beginnen, in der StraÃŸe von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus zu "geleiten". Um diesen Einsatz hÃ¤tten "LÃ¤nder aus aller Welt" gebeten, erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Aktion stehe unter dem Titel "Projekt Freiheit".
"Zum Wohle des Irans, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen LÃ¤ndern zugesichert, ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten GewÃ¤ssern zu geleiten, damit sie ihren GeschÃ¤ften ungehindert nachgehen kÃ¶nnen", schrieb Trump. Die Aktion werde am Montagmorgen Ortszeit beginnen. Sie gelte aber nur fÃ¼r Schiffe von LÃ¤ndern, die in den Iran-Krieg "nicht verwickelt" sind.
Seit Beginn des Iran-Krieges halten Teherans Revolutionsgarden die fÃ¼r den internationalen Schiffsverkehr enorm wichtige StraÃŸe von Hormus de facto geschlossen. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.
Politik
US-Marine will festsitzende Schiffe aus der StraÃŸe von Hormus "geleiten"
- AFP - 3. Mai 2026, 23:37 Uhr
Die US-Marine will nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump ab Montag damit beginnen, in der StraÃŸe von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus zu 'geleiten'. Die Aktion stehe unter dem Titel 'Projekt Freiheit'.
Die US-Marine will nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump am Montag damit beginnen, in der StraÃŸe von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus zu "geleiten". Um diesen Einsatz hÃ¤tten "LÃ¤nder aus aller Welt" gebeten, erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Aktion stehe unter dem Titel "Projekt Freiheit".
Weitere Meldungen
Ein Flugzeug mit Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez an Bord hat am Sonntagabend in der TÃ¼rkei notlanden mÃ¼ssen. Die spanische Regierung bestÃ¤tigte entsprechendeMehr
Knapp ein Jahr vor der PrÃ¤sidentschaftswahl in Frankreich hat der Linkspopulist Jean-Luc MÃ©lenchon offiziell seine Kandidatur erklÃ¤rt. Der Chef der Partei La France InsoumiseMehr
Trotz gesunkener Migrationszahlen will Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) die Kontrollen an Deutschlands Grenzen fortsetzen. "Aktuell geht es darum, dass wir diese GrenzkontrollenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert von der EuropÃ¤ischen Union eine harte Gegenreaktion aufMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dassMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer hartenMehr