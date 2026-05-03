US-Marine will festsitzende Schiffe aus der StraÃŸe von Hormus "geleiten"

US-PrÃ¤sident Donald Trump am Samstag in West Palm Beach

Die US-Marine will nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump ab Montag damit beginnen, in der StraÃŸe von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus zu 'geleiten'. Die Aktion stehe unter dem Titel 'Projekt Freiheit'.

Die US-Marine will nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump am Montag damit beginnen, in der StraÃŸe von Hormus festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus zu "geleiten". Um diesen Einsatz hÃ¤tten "LÃ¤nder aus aller Welt" gebeten, erklÃ¤rte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Aktion stehe unter dem Titel "Projekt Freiheit".



"Zum Wohle des Irans, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen LÃ¤ndern zugesichert, ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten GewÃ¤ssern zu geleiten, damit sie ihren GeschÃ¤ften ungehindert nachgehen kÃ¶nnen", schrieb Trump. Die Aktion werde am Montagmorgen Ortszeit beginnen. Sie gelte aber nur fÃ¼r Schiffe von LÃ¤ndern, die in den Iran-Krieg "nicht verwickelt" sind.



Seit Beginn des Iran-Krieges halten Teherans Revolutionsgarden die fÃ¼r den internationalen Schiffsverkehr enorm wichtige StraÃŸe von Hormus de facto geschlossen. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.