Flugzeug von Spaniens Regierungschef SÃ¡nchez muss in Ankara notlanden

Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez

Ein Flugzeug mit Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez an Bord hat am Sonntagabend in der TÃ¼rkei notlanden mÃ¼ssen. Die spanische Regierung bestÃ¤tigte entsprechende Medienberichte. An dem Flugzeug habe es ein technisches Problem gegeben.

Ein Flugzeug mit Spaniens Regierungschef Pedro SÃ¡nchez an Bord hat am Sonntagabend in der TÃ¼rkei notlanden mÃ¼ssen. Die spanische Regierung bestÃ¤tigte entsprechende Medienberichte. An dem Flugzeug habe es ein technisches Problem gegeben, weshalb die Notlandung in Ankara vorgenommen worden sei. Die spanische Regierung gab keine weitere Einzelheiten bekannt.



Die spanische Delegation wird die Nacht in Ankara verbringen und am Montagmorgen ihre Reise nach Armenien fortsetzen, wie die Regierung in Madrid mitteilte. In Armenien treffen sich am Montag in der Hauptstadt Eriwan die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern. Ãœberschattet wird der Gipfel der EuropÃ¤ischen Politischen Gemeinschaft (EPG) von den angespannten Beziehungen zwischen Europa und den USA.