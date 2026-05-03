Politik

Frankreich: Linkspopulist MÃ©lenchon erklÃ¤rt PrÃ¤sidentschaftskandidatur

  • AFP - 3. Mai 2026, 23:18 Uhr
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Jean-Luc MÃ©lenchon will franzÃ¶sischer PrÃ¤sident werden
Bild: AFP

Knapp ein Jahr vor der PrÃ¤sidentschaftswahl in Frankreich hat der Linkspopulist Jean-Luc MÃ©lenchon offiziell seine Kandidatur erklÃ¤rt. Es ist bereits die vierte Kandidatur des 74-JÃ¤hrigen bei einer PrÃ¤sidentschaftswahl.

Knapp ein Jahr vor der PrÃ¤sidentschaftswahl in Frankreich hat der Linkspopulist Jean-Luc MÃ©lenchon offiziell seine Kandidatur erklÃ¤rt. Der Chef der Partei La France Insoumise (LFI) sagte am Sonntagabend im Fernsehsender TF1, er sehe als seinen Hauptrivalen die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) an. Es ist bereits die vierte Kandidatur des 74-JÃ¤hrigen bei einer PrÃ¤sidentschaftswahl.

Bei den UrnengÃ¤ngen 2012 und 2017 war MÃ©lenchon jeweils auf dem vierten Platz gelandet, 2022 auf dem dritten Rang. Der Linkspopulist ist einer der umstrittensten Politiker in Frankreich, er will mit dem Kapitalismus "brechen". Einige Beobachter rÃ¤umen ihm diesmal ernste Chancen auf den Einzug in die Stichwahl der PrÃ¤sidentschaftswahl ein - falls das Mitte-Lager durch mehrere Kandidaten aufgesplittert wird.

Die nÃ¤chste PrÃ¤sidentschaftswahl in Frankreich steht im April kommenden Jahres an. Amtsinhaber Emmanuel Macron darf nach zwei Mandaten nicht noch einmal antreten.

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