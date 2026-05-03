Dobrindt will trotz gesunkener Migrationszahlen Grenzkontrollen fortsetzen

Kontrollstelle an deutsch-Ã¶sterreichischer Grenze

Trotz gesunkener Migrationszahlen will Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) die Kontrollen an Deutschlands Grenzen fortsetzen. 'Aktuell geht es darum, dass wir diese Grenzkontrollen auch erhalten wollen', sagte Dobrindt.

Trotz gesunkener Migrationszahlen will Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) die Kontrollen an Deutschlands Grenzen fortsetzen. "Aktuell geht es darum, dass wir diese Grenzkontrollen auch erhalten wollen", sagte Dobrindt am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Er verwies zudem darauf, dass es immer noch ZurÃ¼ckweisungen an den Grenzen gebe. "Wir haben 8000 Haftbefehle an der Grenze jetzt durchfÃ¼hren kÃ¶nnen."



Mittelfristig setzt die Bundesregierung dem Minister zufolge darauf, dass das Migrationssystem in Europa so funktioniert, "dass wir uns aus Grenzkontrollen wieder rausentwickeln kÃ¶nnen". Es kÃ¶nne derzeit aber noch nicht gesagt werden, wann dieser Zeitpunkt komme.



Auch an Abschiebungen nach Afghanistan will die Bundesregierung Dobrindt zufolge festhalten, selbst wenn das direkte GesprÃ¤che mit Vertretern der radikalislamischen Taliban-Regierung voraussetze. Kritik daran kÃ¶nne er nicht verstehen: "Jeder, der einen Vorwurf formuliert, dass ich StraftÃ¤ter, schwere StraftÃ¤ter, Vergewaltiger, TotschlÃ¤ger nach Afghanistan abschiebe, muss umgekehrt sagen: WÃ¤re in Deutschland ein sicheres Land, wenn diese Menschen hierbleiben dÃ¼rften? Nein, und deswegen werden sie abgeschoben", sagte er.



Skeptisch zur Fortsetzung der Grenzkontrollen zeigte sich dagegen die saarlÃ¤ndische MinisterprÃ¤sidentin Anke Rehlinger (SPD). "Grenzkontrollen haben immer zu dem gehÃ¶rt, was ich durchaus ja als kritisch gesehen habe", sagte sie im "Bericht aus Berlin". "Ich glaube nach wie vor, dass dauerhafte Grenzkontrollen nicht das Mittel der Wahl sind in Europa, mitten in Europa. Sie schaden uns am Ende mehr, als sie helfen."