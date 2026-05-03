"Der Teufel trÃ¤gt Prada 2" stÃ¼rmt an die Spitze der Kinocharts

Das Star-Ensemble von "Der Teufel trÃ¤gt Prada 2"

20 Jahre nach dem weltweiten Erfolg des ersten Films ist 'Der Teufel trÃ¤gt Prada 2' gleich am ersten Wochenende an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts gestÃ¼rmt.

20 Jahre nach dem weltweiten Erfolg seines VorgÃ¤nger-Films ist "Der Teufel trÃ¤gt Prada 2" gleich an seinem ersten Kino-Wochenende an die Spitze der nordamerikanischen Charts gestÃ¼rmt: In den USA und Kanada spielte der Film mit Anne Hathaway und Meryl Streep ersten Erhebungen zufolge rund 77 Millionen Dollar (65 Millionen Euro) ein - soviel wie kein anderer Film am abgelaufenen Wochenende.Â



"Das ist ein sensationeller Start fÃ¼r eine FilmkomÃ¶die", sagte der Analyst David A. Gross von Franchise Entertainment Research.Â Ursache fÃ¼r den regelrechten Strom von Zuschauern in die Kinos seien unter anderem vermutlich die "sehr guten" Kritiken, sagte Gross. Hinzu kÃ¤men die Themen Macht, Image und Erfolg, die "heute relevanter und wichtiger sind als je zuvor".Â



Wie auch schon der erste Teil spielt "Der Teufel trÃ¤gt Prada 2" in der Welt der Mode und Hochglanz-Magazine. Das gesamte Star-Ensemble des ersten Films ist auch 20 Jahre spÃ¤ter wieder am Start: Neben Hathaway und Streep brillieren unter anderem Emily Blunt und Stanley Tucci.Â