Dobrindt will an Grenzkontrollen festhalten

Deutsche Grenzkontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will trotz gesunkener Migrationszahlen weiterhin an Grenzkontrollen in Deutschland festhalten. Das sagte er am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD.



Aktuell gehe es darum, diese Grenzkontrollen zu erhalten, so Dobrindt. Zudem fÃ¤nden nach wie vor ZurÃ¼ckweisungen an den Grenzen statt. "Wir haben 8.000 Haftbefehle an der Grenze jetzt durchfÃ¼hren kÃ¶nnen", sagte der Minister. Mittelfristig setze die Bundesregierung darauf, dass das Migrationssystem in Europa so funktionsfÃ¤hig gestaltet werde, "dass wir uns aus Grenzkontrollen wieder rausentwickeln kÃ¶nnen". Es sei heute jedoch zu frÃ¼h zu sagen, wann dieser Zeitpunkt komme.



An Abschiebungen nach Afghanistan werde die Bundesregierung ebenfalls festhalten, auch wenn das direkte GesprÃ¤che mit Vertretern der Taliban voraussetze. Kritik an dem Vorgehen kÃ¶nne Dobrindt nicht verstehen: "Jeder, der einen Vorwurf formuliert, dass ich StraftÃ¤ter, schwere StraftÃ¤ter, Vergewaltiger, TotschlÃ¤ger nach Afghanistan abschiebe, muss umgekehrt sagen: WÃ¤re in Deutschland ein sicheres Land, wenn diese Menschen hierbleiben dÃ¼rften? Nein, und deswegen werden sie abgeschoben."



Mit Blick auf die Wortwahl von SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas, KÃ¼rzungen am Sozialstaat seien "menschenverachtend und zynisch", warnte Dobrindt davor, aus Inhaltsdebatten in eine Stildebatte zu kommen. "Der 1. Mai fÃ¼r die SPD, das ist sowas wie der Aschermittwoch fÃ¼r die CSU", das kÃ¶nne man einordnen. Entscheidend sei, dass man danach vernÃ¼nftig und vertrauensvoll zusammenarbeite. Dazu gehÃ¶re auch, "dass man unterschiedlichste Elemente auf einem Tisch liegen hat, drÃ¼ber diskutiert, sie dann auch wieder verwirft und am Schluss aber eine Gemeinsamkeit feststellt". Im Bereich Arbeitsmarktreformen gebe es noch ein Reformprojekt, das auf der Tagesordnung fÃ¼r einen der nÃ¤chsten KoalitionsausschÃ¼sse stehe.

