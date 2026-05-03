Brennpunkte

Dobrindt will an Grenzkontrollen festhalten

  • dts - 3. Mai 2026, 20:10 Uhr
Bild vergrößern: Dobrindt will an Grenzkontrollen festhalten
Deutsche Grenzkontrolle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will trotz gesunkener Migrationszahlen weiterhin an Grenzkontrollen in Deutschland festhalten. Das sagte er am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD.

Aktuell gehe es darum, diese Grenzkontrollen zu erhalten, so Dobrindt. Zudem fÃ¤nden nach wie vor ZurÃ¼ckweisungen an den Grenzen statt. "Wir haben 8.000 Haftbefehle an der Grenze jetzt durchfÃ¼hren kÃ¶nnen", sagte der Minister. Mittelfristig setze die Bundesregierung darauf, dass das Migrationssystem in Europa so funktionsfÃ¤hig gestaltet werde, "dass wir uns aus Grenzkontrollen wieder rausentwickeln kÃ¶nnen". Es sei heute jedoch zu frÃ¼h zu sagen, wann dieser Zeitpunkt komme.

An Abschiebungen nach Afghanistan werde die Bundesregierung ebenfalls festhalten, auch wenn das direkte GesprÃ¤che mit Vertretern der Taliban voraussetze. Kritik an dem Vorgehen kÃ¶nne Dobrindt nicht verstehen: "Jeder, der einen Vorwurf formuliert, dass ich StraftÃ¤ter, schwere StraftÃ¤ter, Vergewaltiger, TotschlÃ¤ger nach Afghanistan abschiebe, muss umgekehrt sagen: WÃ¤re in Deutschland ein sicheres Land, wenn diese Menschen hierbleiben dÃ¼rften? Nein, und deswegen werden sie abgeschoben."

Mit Blick auf die Wortwahl von SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas, KÃ¼rzungen am Sozialstaat seien "menschenverachtend und zynisch", warnte Dobrindt davor, aus Inhaltsdebatten in eine Stildebatte zu kommen. "Der 1. Mai fÃ¼r die SPD, das ist sowas wie der Aschermittwoch fÃ¼r die CSU", das kÃ¶nne man einordnen. Entscheidend sei, dass man danach vernÃ¼nftig und vertrauensvoll zusammenarbeite. Dazu gehÃ¶re auch, "dass man unterschiedlichste Elemente auf einem Tisch liegen hat, drÃ¼ber diskutiert, sie dann auch wieder verwirft und am Schluss aber eine Gemeinsamkeit feststellt". Im Bereich Arbeitsmarktreformen gebe es noch ein Reformprojekt, das auf der Tagesordnung fÃ¼r einen der nÃ¤chsten KoalitionsausschÃ¼sse stehe.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz sieht keine Krise in VerhÃ¤ltnis zu USA:
    Merz sieht keine Krise in VerhÃ¤ltnis zu USA: "Es wird ein bisschen zugespitzt"

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das deutsch-amerikanische VerhÃ¤ltnis trotz des schÃ¤rfer werdenden Tons aus dem WeiÃŸen Haus nicht in der Krise. Der von US-PrÃ¤sident

    Mehr
    Strack-Zimmermann mahnt Merz zu mehr Besonnenheit
    Strack-Zimmermann mahnt Merz zu mehr Besonnenheit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im EuropÃ¤ischen Parlament, rÃ¤t dazu, die jÃ¼ngsten AnkÃ¼ndigungen

    Mehr
    Union und SPD kritisieren Trump fÃ¼r US-Truppenabzug
    Union und SPD kritisieren Trump fÃ¼r US-Truppenabzug

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r den angekÃ¼ndigten Abzug von US-Soldaten aus Deutschland scharf

    Mehr
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Angst vor Handelskrieg
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Angst vor Handelskrieg
    Thyssenkrupp setzt GesprÃ¤che mit Jindal Ã¼ber Verkauf von Stahlsparte aus
    Thyssenkrupp setzt GesprÃ¤che mit Jindal Ã¼ber Verkauf von Stahlsparte aus
    Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation
    Deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde kritisieren neue US-ZÃ¶lle - Aufrufe zur Deeskalation
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Nach Schlagabtausch mit Trump: Papst will Rubio bei Rom-Besuch empfangen
    Nach Schlagabtausch mit Trump: Papst will Rubio bei Rom-Besuch empfangen
    TÃ¶dlicher Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen auf Atlantik-Kreuzfahrt
    TÃ¶dlicher Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen auf Atlantik-Kreuzfahrt
    1. Bundesliga: Gladbach gewinnt gegen Dortmund
    1. Bundesliga: Gladbach gewinnt gegen Dortmund
    Merz rÃ¤umt Unmut in CDU mit Koalition ein - und richtet Appell an SPD
    Merz rÃ¤umt Unmut in CDU mit Koalition ein - und richtet Appell an SPD
    SPD fordert Digitalsteuer als GegenmaÃŸnahme im US-Handelsstreit
    SPD fordert Digitalsteuer als GegenmaÃŸnahme im US-Handelsstreit
    1. Bundesliga: Mainz siegt bei St. Pauli
    1. Bundesliga: Mainz siegt bei St. Pauli

    Top Meldungen

    Wadephul telefoniert mit iranischem AuÃŸenminister
    Wadephul telefoniert mit iranischem AuÃŸenminister

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dass

    Mehr
    DIW fordert EU-GegenzÃ¶lle gegen Trump
    DIW fordert EU-GegenzÃ¶lle gegen Trump

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer harten

    Mehr
    Verband: HÃ¶chststand bei Investitionen in Batteriespeicher
    Verband: HÃ¶chststand bei Investitionen in Batteriespeicher

    Bei Investitionen in Batteriespeicher in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbands BSW-Solar im ersten Quartal 2026 ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden. Von Januar bis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts