Merz legt im Renten-Streit nach: Keine KÃ¼rzung, aber "Basisabsicherung"

Caren Miosga und Friedrich Merz am 03.05.2026, ARD/Thomas Ernst via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Schwierigkeiten eingerÃ¤umt, beim Thema Rente mit der BevÃ¶lkerung zu kommunizieren - gleichzeitig aber seine zuletzt vieldiskutierte EinschÃ¤tzung bekrÃ¤ftigt.



Auf seine Formulierung, die gesetzliche Rente werde kÃ¼nftig `allenfalls noch die Basisabsicherung` sein, angesprochen, sagte der Kanzler bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung Caren Miosga am Sonntag: "Ich bin natÃ¼rlich selbstkritisch". Wenn er "solche Reaktionen" sehe, stelle er sich die Frage: "Was hÃ¤ttest du da besser sagen kÃ¶nnen?". Er werde es dann beim nÃ¤chsten Mal "besser" sagen, so der Kanzler, "aber ich sage es nicht anders".



Gleichzeitig stellte Merz klar: "Niemand in diesem Land schlÃ¤gt KÃ¼rzungen der Rente vor. Sie wÃ¤ren auch gar nicht zulÃ¤ssig."



(Foto: ARD/Thomas Ernst).

