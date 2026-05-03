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Merz sieht keine Krise in VerhÃ¤ltnis zu USA: "Es wird ein bisschen zugespitzt"

  • AFP - 3. Mai 2026, 19:15 Uhr
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Kanzler Merz
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das deutsch-amerikanische VerhÃ¤ltnis trotz des schÃ¤rfer werdenden Tons aus dem WeiÃŸen Haus nicht in der Krise: 'Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt', sagte er.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das deutsch-amerikanische VerhÃ¤ltnis trotz des schÃ¤rfer werdenden Tons aus dem WeiÃŸen Haus nicht in der Krise. Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigte Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland sei im Kern nicht neu, sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga". "Es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht", fÃ¼gte er hinzu.Â 

Der Bundeskanzler bestÃ¤tigte in der Sendung auÃŸerdem, dass die vom damaligen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden zugesagte Stationierung von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper zunÃ¤chst nicht erfolgen werde. "Die Amerikaner haben zurzeit selbst nicht genug", sagte Merz. "Objektiv gibt es aus den USA heraus kaum eine MÃ¶glichkeit, Waffensysteme dieser Art abzugeben." Zugleich betonte er: "Der Zug ist nicht abgefahren."

Der Kanzler bestritt, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen der RÃ¼ckzug-Entscheidung der USA und seiner Kritik am Iran-Krieg, mit der er PrÃ¤sident Trump verÃ¤rgert hatte. "Es gibt keinen Zusammenhang", sagte der Kanzler. Merz bekrÃ¤ftigte zugleich seine Kritik an der Iran-Strategie Washingtons und verteidigte auch seinen Satz, wonach der Iran die USA "gedemÃ¼tigt" habe.

Zu seinem VerhÃ¤ltnis mit Trump sagte Merz, er mÃ¼sse akzeptieren, wenn der US-PrÃ¤sident eine andere Meinung habe. "Aber das Ã¤ndert nichts daran, dass meine Ãœberzeugung bleibt, dass die Amerikaner fÃ¼r uns die wichtigsten Partner im Nordatlantischen BÃ¼ndnis sind."Â 

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