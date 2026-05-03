Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Forderung der SPD nach einer stÃ¤rkeren Besteuerung hÃ¶herer Einkommen abgelehnt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mÃ¼sse "wissen, dass das mit der CDU/CSU nicht geht - auch mit mir nicht", sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Wahl zum Kanzler rÃ¤umte Merz ein, dass in seiner Partei Unzufriedenheit Ã¼ber die Koalition mit der SPD herrsche.
Es gebe in der Union "einen grÃ¶ÃŸer werdenden Unmut Ã¼ber Kompromisse", die mit der SPD eingegangen werden mussten, sagte der Kanzler - und rief zugleich die SPD zu Kompromissbereitschaft auf. "Kompromisse sind keine EinbahnstraÃŸe", sagte Merz.
Der Kanzler und CDU-Chef stellte klar, dass er trotz der Schwierigkeiten in der schwarz-roten Koalition keine andere Mehrheit im Bundestag suche - und auch keine Duldung durch die AfD: "Das kommt mit mir nicht in Frage", sagte Merz. Diese Festlegung verband er mit einem Appell an den Koalitionspartner: "Das sollte die SPD jetzt aber nicht zu dem Gedanken verleiten, sie kÃ¶nnte mit uns machen, was sie will."
Politik
Merz weist SPD-Forderung nach mehr Steuern fÃ¼r Gutverdiener zurÃ¼ck
- AFP - 3. Mai 2026, 18:58 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Forderung der SPD nach einer stÃ¤rkeren Besteuerung hÃ¶herer Einkommen abgelehnt. Dies sei mit ihm nicht zu machen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Forderung der SPD nach einer stÃ¤rkeren Besteuerung hÃ¶herer Einkommen abgelehnt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mÃ¼sse "wissen, dass das mit der CDU/CSU nicht geht - auch mit mir nicht", sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Wahl zum Kanzler rÃ¤umte Merz ein, dass in seiner Partei Unzufriedenheit Ã¼ber die Koalition mit der SPD herrsche.
Weitere Meldungen
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi eine sofortige Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus und einen VerzichtMehr
Kurz vor dem ersten Jahrestag des Regierungswechsels hat die SPD-Ko-Vorsitzende BÃ¤rbel Bas mehr Kompromissbereitschaft und Geschlossenheit in der Koalition mit der UnionMehr
Die Linke hat den von US-PrÃ¤sident Donald Trump verkÃ¼ndeten Verzicht auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland begrÃ¼ÃŸt. "Manchmal fÃ¤llen Politiker aus denMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi telefoniert. Dabei habe er unterstrichen, dassMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert die EuropÃ¤ische Union zu einer hartenMehr
Bei Investitionen in Batteriespeicher in Deutschland ist nach Angaben des Bundesverbands BSW-Solar im ersten Quartal 2026 ein neuer HÃ¶chststand erreicht worden. Von Januar bisMehr