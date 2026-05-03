Politik

Merz weist SPD-Forderung nach mehr Steuern fÃ¼r Gutverdiener zurÃ¼ck

  • AFP - 3. Mai 2026, 18:58 Uhr
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Kanzler Merz (r.) und Vizekanzler Klingbeil
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Forderung der SPD nach einer stÃ¤rkeren Besteuerung hÃ¶herer Einkommen abgelehnt. Dies sei mit ihm nicht zu machen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Forderung der SPD nach einer stÃ¤rkeren Besteuerung hÃ¶herer Einkommen abgelehnt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mÃ¼sse "wissen, dass das mit der CDU/CSU nicht geht - auch mit mir nicht", sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Kurz vor dem ersten Jahrestag seiner Wahl zum Kanzler rÃ¤umte Merz ein, dass in seiner Partei Unzufriedenheit Ã¼ber die Koalition mit der SPD herrsche.

Es gebe in der Union "einen grÃ¶ÃŸer werdenden Unmut Ã¼ber Kompromisse", die mit der SPD eingegangen werden mussten, sagte der Kanzler - und rief zugleich die SPD zu Kompromissbereitschaft auf. "Kompromisse sind keine EinbahnstraÃŸe", sagte Merz.

Der Kanzler und CDU-Chef stellte klar, dass er trotz der Schwierigkeiten in der schwarz-roten Koalition keine andere Mehrheit im Bundestag suche - und auch keine Duldung durch die AfD: "Das kommt mit mir nicht in Frage", sagte Merz. Diese Festlegung verband er mit einem Appell an den Koalitionspartner: "Das sollte die SPD jetzt aber nicht zu dem Gedanken verleiten, sie kÃ¶nnte mit uns machen, was sie will."

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