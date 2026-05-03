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Merz geht auf die SPD los: "Es gibt keine linke Mehrheit"

  • dts - 3. Mai 2026, 18:53 Uhr
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Lars Klingbeil, Friedrich Merz, BÃ¤rbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit ungewÃ¶hnlich scharfen Worten seinen Koalitionspartner zur MÃ¤ÃŸigung aufgerufen. "An die Adresse der SPD: Es gibt in Deutschland keine linke Mehrheit", sagte Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga", die am Sonntagabend ausgestrahlt wird und bereits vorher aufgezeichnet wurde.

Der Kanzler weiter: "Es gibt in der CDU einen grÃ¶ÃŸer werdenden Unmut. Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. In dieser Koalition muss die Union vorkommen." Er suche zwar keine andere Mehrheit, "das sollte die SPD jetzt aber nicht zu dem Gedanken verleiten, sie kÃ¶nnte mit uns machen, was sie will".

Konkret forderte Merz von der SPD unter anderem ZurÃ¼ckhaltung bei ihren SteuerplÃ¤nen: "Kompromisse sind keine EinbahnstraÃŸe", sagte Merz gerichtet an SPD-Chef Lars Klingbeil, der hÃ¶here Einkommen stÃ¤rker besteuern will: "Er muss wissen, dass das mit der CDU/CSU nicht geht. Auch mit mir nicht."

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