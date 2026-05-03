Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sieht das aktuelle Interesse an seiner Person als Gewinn fÃ¼r die Partei. "Wir leiden darunter, dass die FDP im vergangenen Jahr Ã¶ffentlich unsichtbar geworden ist. Das hat sich in den vergangenen drei Wochen - mit meiner Kandidatur - geÃ¤ndert", sagte Kubicki der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe).
Die politischen Konkurrenten und viele Medien rechneten damit, dass "die FDP wieder Erfolg haben kann", fÃ¼gte der Politiker hinzu, der beim Bundesparteitag Ende Mai fÃ¼r den Parteivorsitz kandidiert. "Bisher wird die Marke Kubicki nicht mehr richtig mit der FDP verbunden. Das wird sich Ã¤ndern in dem Moment, von dem an ich Vorsitzender bin."
Bei seinen Auftritten seien die Menschen "oft begeistert", so Kubicki. Es gehe dabei nicht um jedes Detail, das er erzÃ¤hle, sondern um "ein GefÃ¼hl, das die Leute mit mir verbinden". Er werde immer angekÃ¼ndigt "als der, der Klartext spricht. Dabei kann ich mit dem Begriff gar nichts anfangen". FÃ¼r die FDP gab Kubicki das Ziel aus, bis Mai nÃ¤chsten Jahres in Umfragen "deutlich Ã¼ber fÃ¼nf Prozent" zu stehen.
Mit Blick auf seinen Herausforderer Henning HÃ¶ne betonte Kubicki, er und der FDP-Landeschef in NRW hÃ¤tten "gar kein Problem miteinander". "Er ist Vorsitzender des grÃ¶ÃŸten Landesverbandes - ich will ihn groÃŸ-, nicht kleinmachen." GrundsÃ¤tzlich gehe er davon aus, dass "auch meine Kritiker mich dann unterstÃ¼tzen. Wir haben ja dasselbe Ziel, und wer da gegen mich arbeitet, arbeitet auch gegen den Erfolg der FDP", sagte Kubicki.
Lifestyle
Kubicki: Wer gegen mich arbeitet, arbeitet gegen FDP-Erfolg
- dts - 3. Mai 2026, 14:04 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sieht das aktuelle Interesse an seiner Person als Gewinn fÃ¼r die Partei. "Wir leiden darunter, dass die FDP im vergangenen Jahr Ã¶ffentlich unsichtbar geworden ist. Das hat sich in den vergangenen drei Wochen - mit meiner Kandidatur - geÃ¤ndert", sagte Kubicki der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe).
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