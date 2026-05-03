Kubicki will zweistellige Ergebnisse fÃ¼r die FDP

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki strebt fÃ¼r seine Partei Wahlergebnisse von zehn Prozent und mehr an. "Mein Ziel ist, die FDP wieder zweistellig zu machen", sagte Kubicki der "Bild am Sonntag".



Das habe man 2017 mit 10,7 Prozent und 2021 mit 11,4 Prozent geschafft, und weniger zu wollen, sei "ziemlich unterambitioniert". Kubicki hatte zuvor bereits angekÃ¼ndigt, fÃ¼r den Parteivorsitz im Mai kandidieren zu wollen.



Auf die Frage, was sich geÃ¤ndert habe, nachdem er im Februar 2025 nach der Wahlpleite der FDP gesagt hatte, er wisse selbst, dass er nicht die Zukunft der Partei sei, antwortete Kubicki, er habe festgestellt, dass seine Partei noch eine Zukunft brauche. Die FDP sei nun ein Jahr nicht mehr im Bundestag vertreten und unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle geraten. Er sei immer wieder emotional berÃ¼hrt gewesen, festzustellen, dass die Partei in Meinungsumfragen nicht mal mehr ausgewiesen werde. Da er jetzt 56 Jahre in dieser Partei sei, kÃ¶nne er nicht zugucken, dass sie zugrunde gehe.



Gefragt, was eine Kubicki-FDP von einer Lindner-FDP unterscheiden wÃ¼rde, sagte Kubicki, es sei weder eine Lindner-FDP gewesen, noch werde es eine Kubicki-FDP sein. Die Ãœberlegung, man habe dann einen Mann und der reiÃŸe es, sei falsch. Die FDP habe ein politisches Angebot, das in der jetzigen Zeit gerade wieder aktuell werde. Denn alle Parteien redeten davon, den Wohlstand zu erhalten, machten aber eine Politik, den Wohlstand zu vernichten. Da hÃ¤tten die Freien Demokraten ein unglaublich gutes politisches Angebot. Sie brÃ¤uchten jetzt nur ein Gesicht, das in der Lage sei, das zu transportieren.



Auf die Frage nach den aktuellen Problemen des Landes nannte Kubicki den Wohlstandsverlust als drÃ¤ngendstes Problem. Man verliere im Jahr zwischen 120.000 und 150.000 IndustriearbeitsplÃ¤tze, habe die hÃ¶chste Insolvenzwelle seit Langem, erhÃ¶he Ã¼berall die Steuern und es werde nicht gespart. SondervermÃ¶gen seien eigentlich Schulden und SparmaÃŸnahmen SteuererhÃ¶hungen.



Kubicki Ã¤uÃŸerte sich auch kritisch Ã¼ber Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Er kenne Merz lange und gut und habe wirklich an ihn geglaubt. Mittlerweile beschleiche ihn das GefÃ¼hl, dass alles nur vorgetÃ¤uscht sei. Merz halte wunderbare Reden bei VerbÃ¤nden, aber die praktische Politik am nÃ¤chsten Tag sei das genaue Gegenteil. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach Kubicki die ProblemlÃ¶sungskompetenz ab. Klingbeil habe in seinem Leben noch nie Finanzpolitik gemacht. Ein paar Ideen, wie eine Kapitaldeckung bei der Rente, seien vernÃ¼nftig. Klingbeil sei ein witziger Typ, kÃ¶nne gute Reden halten und Ukulele spielen. Aber jemanden, der noch nie Finanzpolitik gemacht habe, zum grÃ¶ÃŸten aller Finanzminister auszurufen, sei eine Tort.



Zur sogenannten Brandmauer gegenÃ¼ber der AfD sagte Kubicki, er kenne nur eine Brandmauer in GebÃ¤uden. Sonst stehe weder eine in der Verfassung noch in einer gesetzgeberischen Initiative. Das sei erfunden worden, um die AfD von allem auszugrenzen. Er sei fÃ¼r Abgrenzung, nicht fÃ¼r Ausgrenzung. Es nÃ¼tze eher der AfD, als dass es ihr schade.



Auf die Frage nach dem Zeitpunkt der nÃ¤chsten Bundestagswahl und dem Ergebnis der FDP antwortete Kubicki, er vermute, dass Union und SPD zusammenhalten mÃ¼ssten, egal was passiere. Dieses GewÃ¼rge werde man noch einige Zeit erleben. MÃ¶glicherweise seien die inneren Spannungen bei SPD und Union dann so groÃŸ, dass es einfach nicht mehr weitergehe. Sein Ziel sei, die FDP wieder zweistellig zu machen.

