Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Knapp ein Jahr nach Amtsantritt stÃ¶ÃŸt die schwarz-rote Bundesregierung bei den BÃ¼rgern auf massive Unzufriedenheit und ist noch unbeliebter als die Ampel.
Das ist das Ergebnis einer Insa-Umfrage, die fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erstellt wurde. Demnach zeigen sich nur 16 Prozent mit der Arbeit der Regierung zufrieden, 76 Prozent sind unzufrieden. Mit der Ampel waren nach einem Jahr 29 Prozent der WÃ¤hler zufrieden und 64 Prozent unzufrieden.
Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird von den Befragten Ã¼berwiegend kritisch gesehen. Mit seiner Arbeit als Bundeskanzler sind 19 Prozent zufrieden, 71 Prozent unzufrieden. Damit liegt er deutlich schlechter als Ex-Kanzler Olaf Scholz nach einem Jahr im Amt im Dezember 2022: Die Zufriedenheit des SPD-Politikers lag bei 32 Prozent, die Unzufriedenheit bei 58 Prozent.
Noch dÃ¼sterer fÃ¤llt der Blick auf die Zukunft der Koalition aus. Nur 24 Prozent der Befragten glauben, dass das BÃ¼ndnis aus Union und SPD bis zum Ende der Wahlperiode 2029 halten wird. 58 Prozent rechnen nicht damit.
Auch die Schulnoten fÃ¼r die bisherige Arbeit der Bundesregierung fallen schwach aus. 4 Prozent vergeben ein "sehr gut", 6 Prozent ein "gut" und 16 Prozent ein "befriedigend". 15 Prozent bewerten die Regierungsarbeit mit "ausreichend", 25 Prozent mit "mangelhaft" und 30 Prozent mit "ungenÃ¼gend".
Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wÃ¶chentlich fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erhebt, bleibt die AfD stÃ¤rkste Kraft und kommt wie in der Vorwoche auf 28 Prozent. CDU/CSU folgen mit 24 Prozent. Dahinter liegen SPD mit 14 Prozent, GrÃ¼ne mit 13 Prozent (plus 1) und die Linke mit 11 Prozent. BSW und FDP erreichen jeweils 3 Prozent, sonstige Parteien zusammen 4 Prozent (minus 1).
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Schwarz-Rot nach einem Jahr unbeliebter als Ampel
- dts - 2. Mai 2026, 19:45 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Knapp ein Jahr nach Amtsantritt stÃ¶ÃŸt die schwarz-rote Bundesregierung bei den BÃ¼rgern auf massive Unzufriedenheit und ist noch unbeliebter als die Ampel.
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