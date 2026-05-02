WÃ¤hrend Kanye West wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern nicht willkommen ist, freut sich die albanische Regierung auf ein Konzert des US-Rappers im Sommer in der Hauptstadt Tirana. Das fÃ¼r den 11. Juli geplante Konzert markiere "eine neue Etappe dabei, Albanien zu einer Destination groÃŸer Kulturereignisse zu machen", erklÃ¤rte der albanische Kulturminister Blendi Gonxhe am Samstag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP.
Zu dem Konzert werden 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. DafÃ¼r wird eigens eine Spezialkonstruktion errichtet.Â
Der inzwischen unter dem KÃ¼nstlernamen Ye auftretende West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Ã„uÃŸerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht. Zum 80. Jahrestag des Weltkriegs-Endes im vergangenen Jahr verÃ¶ffentlichte er einen Song mit dem Titel "Heil Hitler", zuvor vermarktete er T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufdruck. Zuletzt hatte der Rapper seine antisemitischen Ã„uÃŸerungen mit einer bipolaren StÃ¶rung begrÃ¼ndet und betont, er sei weder Nazi noch Antisemit.
Seine in London und Polen geplanten Konzerte wurden dennoch abgesagt, weil die britische Regierung dem US-Rapper die Einreise untersagte und der polnische Stadionbetreiber ebenfalls absagte. Auch ein Konzert-Projekt in Basel in der Schweiz kommt nicht zustande. Nach Widerstand der stÃ¤dtischen BehÃ¶rden und der franzÃ¶sischen Regierung sagte West auÃŸerdem ein fÃ¼r den 11. Juni geplantes Konzert in Marseille ab.Â
Weiterhin geplant ist hingegen ein Konzert des 24-fachen Grammy-PreistrÃ¤gers am 25. Juli in der tschechischen Hauptstadt Prag. In der niederlÃ¤ndischen Stadt Arnhem lehnten die BehÃ¶rden ein Verbot der fÃ¼r Anfang Juni geplanten Konzerte des 48-jÃ¤hrigen US-Rappers ab mit der BegrÃ¼ndung, dass dafÃ¼r eine Bedrohung der Ã¶ffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit gegeben sein mÃ¼sste.
Lifestyle
Trotz antisemitischer Ã„uÃŸerungen: Albanien freut sich auf Konzert von Kanye West
- AFP - 2. Mai 2026, 18:25 Uhr
WÃ¤hrend Kanye West wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern nicht willkommen ist, freut sich die albanische Regierung auf ein Konzert des US-Rappers im Sommer in der Hauptstadt Tirana. Es ist fÃ¼r den 11. Juli geplant.
WÃ¤hrend Kanye West wegen antisemitischer Ã„uÃŸerungen in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern nicht willkommen ist, freut sich die albanische Regierung auf ein Konzert des US-Rappers im Sommer in der Hauptstadt Tirana. Das fÃ¼r den 11. Juli geplante Konzert markiere "eine neue Etappe dabei, Albanien zu einer Destination groÃŸer Kulturereignisse zu machen", erklÃ¤rte der albanische Kulturminister Blendi Gonxhe am Samstag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP.
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