Furcht vor neuer Eskalation des Iran-Krieges wÃ¤chst

Bild von Irans oberstem FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei

Im Iran-Krieg wÃ¤chst die Angst vor einer neuen Eskalation des Konflikts. Teheran zeigte sich trotz der Drohung der USA einer monatelangen Seeblockade unnachgiebig. US-PrÃ¤sident Trump sollte Ã¼ber neue PlÃ¤ne fÃ¼r mÃ¶gliche US-MilitÃ¤reinsÃ¤tze unterrichtet werden.

Zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wÃ¤chst die Angst vor einer neuen Eskalation des Konflikts. Die FÃ¼hrung in Teheran zeigte sich trotz der Drohung der USA mit einer monatelangen Seeblockade am DonnerstagÂ unnachgiebig. US-PrÃ¤sident Donald Trump wurde laut Medienberichten Ã¼ber neue PlÃ¤ne fÃ¼r mÃ¶gliche US-MilitÃ¤reinsÃ¤tze unterrichtet. Auch Israel kÃ¶nnte nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz womÃ¶glich in KÃ¼rze wieder militÃ¤risch gegen den Iran vorgehen. Unterdessen lief in den USA eine wichtige Frist zum Iran-Krieg aus - demnach mÃ¼sste der MilitÃ¤reinsatz eigentlich vom Kongress genehmigt werden. Die Trump-Regierung hielt dies aber nicht fÃ¼r nÃ¶tig.



Irans oberster FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei sprach in einer schriftlichen, am Donnerstag im Staatsfernsehen verlesenen Botschaft, von einer "beschÃ¤menden Niederlage der USA bei der Umsetzung ihrer PlÃ¤ne". Nun beginne fÃ¼r den Persischen Golf und die StraÃŸe von Hormus ein neues Kapitel. Chamenei lobte die Kontrolle des Iran Ã¼ber die Schifffahrt in der Meerenge und erklÃ¤rte, Teheran habe nun das Ruder in der Hand.



Die USA hatten vor zwei Wochen eine Blockade Ã¼ber iranische HÃ¤fen verhÃ¤ngt - als Vergeltung fÃ¼r die weitgehende Sperrung der fÃ¼r weltweite Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtigen StraÃŸe von Hormus durch das iranische MilitÃ¤r und trotz einer Waffenruhe zwischen Washington und Teheran.



Einem ranghohen Vertreter des WeiÃŸen Hauses zufolge deutete US-PrÃ¤sident Trump in dieser Woche eine "monatelange Blockade iranischer HÃ¤fen" an. Damit soll Teheran zum Einlenken bei den Verhandlungen und zur Aufgabe seines Atomprogramms gebracht werden - ein zentraler Streitpunkt zwischen den USA und dem Iran.



Trump sollte am Donnerstag vom Chef des US-Zentralkommandos Centcom, Brad Cooper, Ã¼ber neue PlÃ¤ne fÃ¼r mÃ¶gliche MilitÃ¤reinsÃ¤tze der US-Armee im Iran unterrichtet werden, wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf informierte Kreise berichtete.



Israels Verteidigungsminister Katz warnte, es sei "mÃ¶glich, dass wir bald wieder handeln mÃ¼ssen", um die Kriegsziele zu erreichen.



Von den iranischen Revolutionsgarden hieÃŸ es, selbst ein "kurzer und taktischer" feindlicher Einsatz werde "mit schmerzhaften, langwierigen und umfassenden" Angriffen beantwortet. Teheran sei zwar weiterhin offen fÃ¼r GesprÃ¤che mit den USA, sagte Irans Justizchef Gholamhossein Mohseni Edschei am Freitag. Der Iran werde jedoch keine unter Druck aufgezwungene Politik akzeptieren.



Russlands PrÃ¤sident Waldimir Putin hatte Trump zuvor nach Kreml-Angaben in einem Telefonat vor "Ã¤uÃŸerst schÃ¤dlichen Folgen" gewarnt, "sollten die USA und Israel erneut zu militÃ¤rischen MaÃŸnahmen greifen".



In Teheran wurde am Donnerstagabend iranischen Medien zufolge die Luftabwehr aktiviert. Es hÃ¤tten kleine Flugzeuge und Drohnen abgewehrt werden sollen, meldeten iranischen Medien, ohne jedoch Einzelheiten anzugeben.



In den USA lief derweil am Freitag eine wichtige Frist von 60 Tagen aus, ab der der Kongress eine Fortsetzung des MilitÃ¤reinsatzes im Iran genehmigen muss. Ohne Genehmigung ist die US-Regierung einem Gesetz zufolge verpflichtet, den Einsatz zu beenden. Die US-Regierung hielt eine Genehmigung jedoch nicht fÃ¼r nÃ¶tig: Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend, im Sinne des Gesetzes wÃ¼rden die KÃ¤mpfe als beendet betrachtet. Es habe seit einer Waffenruhe, die Anfang April begann, keinen Schusswechsel mehr gegeben.



Auch Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Donnerstag vor Abgeordneten, die US-Regierung gehe davon aus, dass die 60-Tage-Frist wÃ¤hrend einer Kampfpause "pausiert oder stoppt".



Die oppositionellen Demokraten wiesen die Darstellung zurÃ¼ck. Nach dem Ãœberschreiten der 60-Tage-Frist "kann es keinen Zweifel mehr geben", dass gegen das Gesetz verstoÃŸen werde, sagte der demokratische MinderheitsfÃ¼hrer im Senat, Chuck Schumer.



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Das iranische MilitÃ¤r sperrte zudem die fÃ¼r die Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus weitgehend, der Ã–lpreis stieg dadurch steil an. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.



Die USA und die EuropÃ¤er drÃ¤ngen auf eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus. Bei der Frage eines mÃ¶glichen Eingreifens, um eine Ã–ffnung zu erreichen, gibt es allerdings zunehmend Spannungen zwischen den VerbÃ¼ndeten.



Das US-AuÃŸenministerium wies seine Botschaften an, Regierungen weltweit von einer Beteiligung an einer neuen internationalen Koalition zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus zu Ã¼berzeugen. Dieses US-gefÃ¼hrte BÃ¼ndnis solle zur diplomatischen Koordination, zum Informationsaustausch und zur Durchsetzung gemeinsamer Sanktionen dienen.



Trump hatte die Nato-Partner wiederholt dazu aufgerufen, sich gemeinsam fÃ¼r eine Ã–ffnung der Meerenge einzusetzen.Â Deutschland und andere europÃ¤ische LÃ¤nder sehen aber eine Vereinbarung fÃ¼r eine FriedenslÃ¶sung zwischen dem Iran und den USA sowie ein vÃ¶lkerrechtliches Mandat als Voraussetzung fÃ¼r eine solche militÃ¤rische Mission an.



Die Bundeswehr bereitet bereits den Einsatz eines deutschen Minenjagdboots in der StraÃŸe von Hormus vor. Am kommenden Montag wird das Minenjagdboot "Fulda" in Richtung Mittelmeer auslaufen. Im Mittelmeer soll der Minensucher zunÃ¤chst in einen Nato-Einsatz eingegliedert werden.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekrÃ¤ftigte am Donnerstag: "Wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, dann steht Deutschland bereit, sich auch militÃ¤risch zu engagieren, um die Freiheit der Seewege zu gewÃ¤hrleisten."