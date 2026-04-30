Der Streamingdienst Spotify will kÃ¼nftig Musikinhalte kennzeichnen, die von echten KÃ¼nstlern stammen und nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) erzeugt wurden. Â Entsprechende Suchergebnisse und KÃ¼nstlerprofile sollen mit einem grÃ¼nen HÃ¤kchen versehen werden, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Prozess soll in den kommenden Wochen beginnen.Â
"Im KI-Zeitalter ist es wichtiger denn je, der Echtheit der Musik vertrauen zu kÃ¶nnen, die man hÃ¶rt", erklÃ¤rte Spotify. Um eine Verifizierung zu erhalten, mÃ¼ssen KÃ¼nstler unter anderem AktivitÃ¤ten auÃŸerhalb der Plattform zeigen, etwa Konzerte, Merchandising und verknÃ¼pfte Konten in Onlinediensten. Zum Start des Vorhabens sollen hunderttausende Musiker aus verschiedenen Regionen und unterschiedlichen Genres verifiziert werden.Â
Kritiker fÃ¼rchten, dass KI-produzierte Musik Streamingplattformen fluten kÃ¶nnte. Die Plattform Deezer gab vergangene Woche bekannt, dass mittlerweile 44 Prozent der tÃ¤glich hochgeladenen Musik nicht von Menschen produziert wurde. Das Label Sony Music erklÃ¤rte kÃ¼rzlich, es habe die Entfernung von mehr als 135.000 KI-produzierten TitelnÂ gefordert, in denen die eigenen unter Vertrag stehenden KÃ¼nstler in Streamingdiensten imitiert wurden.
Lifestyle
Spotify will kÃ¼nftig von Menschen produzierte Musik kennzeichnen
- AFP - 30. April 2026, 18:35 Uhr
Spotify will kÃ¼nftig Musikinhalte kennzeichnen, die von echten KÃ¼nstlern stammen und nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) erzeugt wurden. Entsprechende Suchergebnisse und KÃ¼nstlerprofile sollen mit einem grÃ¼nen HÃ¤kchen versehen werden.
Der Streamingdienst Spotify will kÃ¼nftig Musikinhalte kennzeichnen, die von echten KÃ¼nstlern stammen und nicht durch KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) erzeugt wurden. Â Entsprechende Suchergebnisse und KÃ¼nstlerprofile sollen mit einem grÃ¼nen HÃ¤kchen versehen werden, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Prozess soll in den kommenden Wochen beginnen.Â
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