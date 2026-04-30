Spahn weist Miersch-Kritik an Merz zurÃ¼ck

Matthias Miersch und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat die Kritik des SPD-Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurÃ¼ckgewiesen.



"Solche Ã„uÃŸerungen werden der Arbeit des Kanzlers in herausfordernden Zeiten nicht gerecht", sagte Spahn der "Bild" (Freitagausgabe). Es mache die Zusammenarbeit in der Koalition nicht besser, wenn alle Ã¼bereinander statt miteinander redeten. Es gebe in der Sache genug zu tun. Darauf solle man sich miteinander konzentrieren.



Miersch hatte mit Blick auf Aussagen des Kanzlers zur gesetzlichen Rente als "Basisabsicherung" und dessen Appell, man mÃ¼sse "Respekt vor den Besserverdienenden haben", Merz scharf kritisiert und ihm eine zu groÃŸe ImpulsivitÃ¤t vorgeworfen. Er sagte, so kÃ¶nne man eigentlich kein Kanzleramt fÃ¼hren.

