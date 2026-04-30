Maler und Bildhauer Georg Baselitz mit 88 Jahren gestorben

Georg Baselitz

Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Galerie am Donnerstag mitteilte. Baselitz zÃ¤hlte zu den weltweit bedeutendsten deutschen KÃ¼nstlern.

Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Galerie am Donnerstag mitteilte. Baselitz zÃ¤hlte zu den weltweit bedeutendsten deutschen KÃ¼nstlern.



Baselitz wurde 1938 im sÃ¤chsischen Deutschbaselitz als Hans-Georg Kern geboren. Er studierte zuerst in Ost-Berlin Kunst, zog aber dann in den Westteil der Stadt. 1963 machte Baselitz dort zum ersten Mal nachhaltig auf sich aufmerksam: Zwei mit sexueller Symbolik beladene GemÃ¤lde wurden aus einer Galerie beschlagnahmt und ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Die Bilder zeigten einen Ã¼berdimensionalen Penis und einen Jungen beim Masturbieren.



Seinen internationalen Durchbruch erlangte Baselitz dann Anfang der 80er-Jahre. WeltberÃ¼hmt wurde er unter anderem mit seinen auf dem Kopf stehenden Motiven. Auch Zeichnungen, Druckgrafiken und Holzskulpturen fertigte er spÃ¤ter.Â



Baselitz Werke sind seit den 70er-Jahren weltweit in Museen und Galerien prÃ¤sentiert. Mehrere Museen widmeten ihm Retrospektiven und Sonderausstellungen, darunter das New Yorker Guggenheim Museum. Zuletzt zÃ¤hlte er neben Gerhard RichterÂ undÂ Anselm Kiefer zu den hÃ¶chstbezahlten deutschen Malern. Er lebte ab 2013 im Ã¶sterreichischen Salzburg.



"Unser Land hat Georg Baselitz viel zu verdanken. Wir werden ihn nicht vergessen", erklÃ¤rte BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier. Er hob Baselitz' "unverkennbaren Stil" und "seine Ausdruckskraft" hervor. Damit habe Baselitz einen festen Platz in der deutschen und internationalen Kunstlandschaft eingenommen - "und wurde weltweit bewundert und verehrt".



Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) wÃ¼rdigte Baselitz als "einen der weltweit bedeutendsten bildenden KÃ¼nstler unserer Zeit". Weimer betonte: "Bereits zu seinen Lebzeiten waren seine Werke Bestandteil des Kanons zeitgenÃ¶ssischen Kunstschaffens â€“ es gibt wenige KÃ¼nstlerinnen und KÃ¼nstler, die dies erreicht haben."



Baselitz habe sowohl die Malerei als auch die Bildhauerei nachhaltig beeinflusst, erklÃ¤rte der Kulturstaatsminister. "Sein Tod ist ein groÃŸer Verlust fÃ¼r die Kunstwelt. Gleichzeitig bleibt sein umfangreiches Werk bestehen."



"Wir verlieren einen der prÃ¤gendsten KÃ¼nstler der Gegenwart, dessen Werk die Kunstlandschaft weit Ã¼ber die Landesgrenzen hinaus nachhaltig beeinflusst hat", erklÃ¤rte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). "Sein Werk steht fÃ¼r kÃ¼nstlerische UnabhÃ¤ngigkeit und die stetige Infragestellung gewohnter Sehweisen."