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Merz besucht Klingbeil in dessen niedersÃ¤chsischem Wahlkreis

  • dts - 30. April 2026, 07:18 Uhr
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Friedrich Merz und Lars Klingbeil am 29.04.2026, Jesco Denzel / Bundesregierung via dts Nachrichtenagentur

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Walsrode (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Vize Lars Klingbeil (SPD) in dessen niedersÃ¤chsischem Wahlkreis besucht.

Das Bundespresseamt verbreitete Ã¼ber alle KanÃ¤le harmonische Fotos und Videos von der Zusammenkunft am Mittwochabend. WÃ¤hrend eines Abendessens in Walsrode im Landkreis Heidekreis sollen Merz und Klingbeil "die Lage der Koalition und nÃ¤chste Reformschritte" besprochen haben, wie es offiziell hieÃŸ. Am Donnerstag wird Klingbeil den Bundeskanzler bei einem Truppenbesuch auf dem Bundeswehr-Ãœbungsplatz in Munster begleiten.

Die Harmonie-Fotos kommen nach Berichten vom letzten Koalitionsausschuss, bei denen sich Merz und Klingbeil angeblich "angebrÃ¼llt" hÃ¤tten. Der Kanzler hatte das dementiert, Klingbeil aber indirekt bestÃ¤tigt. "Es ist auch ok, dass man mit Leidenschaft diskutiert, und ich wÃ¼rde solche Sachen auch Ã¼berhaupt nicht Ã¼berbewerten", hatte Klingbeil noch am Mittwochnachmittag in der Bundespressekonferenz auf eine entsprechende Frage gesagt.

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