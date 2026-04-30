Wirtschaft

GrÃ¼nen-Chefin offen fÃ¼r Ausweitung der Maximalarbeitszeit

  • dts - 30. April 2026, 06:37 Uhr
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Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner hat sich offen fÃ¼r eine Ausweitung der tÃ¤glichen Maximalarbeitszeit gezeigt. In der RealitÃ¤t zeige sich heute, dass es unter den Arbeitern unterschiedliche Interessen gebe, sagte Brantner dem "Tagesspiegel".

Es gebe Menschen, die Schutz vor Ausbeutung am Arbeitsplatz brÃ¤uchten, auf der anderen Seite gebe es aber auch viele, bei denen mehr FlexibilitÃ¤t mÃ¶glich und gewÃ¼nscht sei. Ihr sei es wichtig, dass BeschÃ¤ftigten die MÃ¶glichkeit eingerÃ¤umt werde, bei der Erbringung ihrer Arbeitszeit in Absprache mit ihren Arbeitgebern flexible Modelle festzulegen. Dabei mÃ¼sse aber immer sichergestellt werden, dass die vermehrte Flexibilisierung nicht zu Lasten der Arbeitnehmenden gehe.

Auch eine Flexibilisierung des KÃ¼ndigungsschutzes hÃ¤lt Brantner fÃ¼r denkbar. Wenn man von einer Arbeitswelt ausgehe, die sich rasant Ã¤ndere, brauche es Sicherheit und FlexibilitÃ¤t gleichermaÃŸen, sagte die GrÃ¼nen-Politikerin. BeschÃ¤ftigte brÃ¤uchten UnterstÃ¼tzung, sich an die Neuerungen anzupassen. "Unternehmen brauchen die Sicherheit, dass sie die nÃ¶tige FlexibilitÃ¤t haben, die notwendigen Neuerungen voranzubringen."

Zuvor hatte bereits Co-Parteichef Felix Banaszak Lockerungen beim KÃ¼ndigungsschutz in Aussicht gestellt. Eine Absage erteilte Brantner dagegen der Forderung aus der Union, den 1. Mai als Feiertag zu streichen. Sie wolle keine Feiertage streichen, erklÃ¤rte die GrÃ¼nen-Vorsitzende. "Wenn Herr SÃ¶der so einen dringenden Bedarf verspÃ¼rt, Feiertage abzuschaffen, kann er ja gerne in Bayern damit anfangen."

Die Forderung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann, Berichtspflichten fÃ¼r Unternehmen auszusetzen, begrÃ¼ÃŸte Brantner dagegen. NatÃ¼rlich mÃ¼sse man stÃ¤ndig daran arbeiten, die BÃ¼rokratie fÃ¼r Unternehmen sowie BÃ¼rger zu reduzieren. Es gebe viele Berichtspflichten aus der analogen Welt, die im digitalen Zeitalter unnÃ¶tig seien. "Da sollten wir groÃŸzÃ¼gig ausmisten."

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