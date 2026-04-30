NRW-Verkehrsminister will Preis fÃ¼r Deutschlandticket einfrieren

Bus an Haltestelle

Angesichts der Energiekrise hat der nordrhein-westfÃ¤lische Verkehrsminister Oliver Krischer (GrÃ¼ne) gefordert, den Preis des Deutschlandtickets von 63 Euro vorerst einzufrieren, statt ihn zum 1. Januar 2027 zu erhÃ¶hen. Das wÃ¤re das 'richtige Signal'.

Angesichts der Energiekrise hat der nordrhein-westfÃ¤lische Verkehrsminister Oliver Krischer (GrÃ¼ne) gefordert, den Preis des Deutschlandtickets von 63 Euro vorerst einzufrieren, statt ihn zum 1. Januar 2027 zu erhÃ¶hen.Â "Ein stabiler Preis fÃ¼r das Deutschlandticket wÃ¤re das richtige Signal in dieser Zeit", sagte Krischer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Der Fahrgastverband Pro Bahn Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich.



Krischer ergÃ¤nzte: "Der Ã¶ffentliche Nahverkehr darf nicht auf der Strecke bleiben, wenn fÃ¼r Tankrabatte und die Senkung der Luftverkehrsteuer Milliarden mobilisiert werden." Auch eine kostenfreie Mitnahme von Kindern und Jugendlichen wÃ¼rde viele Familien spÃ¼rbar entlasten, erklÃ¤rte der GrÃ¼ne.Â



Der Ehrenvorsitzende von Pro Bahn, Detlef NeuÃŸ, sagte der "Rheinischen Post": "Die durch den Preisindex festgeschriebene ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets fÃ¼r die Jahre 2027 und 2028 muss ausgesetzt werden." Die dafÃ¼r nÃ¶tigen Finanzmittel seien "geringer als die 1,6 Milliarden Euro fÃ¼r den Tankrabatt", so der Experte.



Die saarlÃ¤ndische Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) warnte zudem vor den steigenden Kosten im Ã–PNV: "Wir sollten nicht eine Situation riskieren, in der der Staat Benzin subventioniert, wir aber Bus und Bahn zusammenstreichen mÃ¼ssen", sagte die Ministerin.



Das Deutschlandticket, das derzeit 63 Euro pro Monat kostet, berechtigt zur Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland. Zum Jahresende 2025 nutzten 14,6 Millionen Menschen das Ticket.