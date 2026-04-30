Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, hat die FÃ¼hrung ihrer Partei und die deutsche Politik scharf kritisiert. Viele Parteien, auch die Sozialdemokraten, verwechselten politische Sorge mit Betreuung, sagte sie dem "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). BÃ¼rger wÃ¼rden als BetreuungsfÃ¤lle kleingemacht. Beispielsweise missfalle ihr der Begriff der "kleinen Leute".
Schwan rÃ¼gte auch den SPD-Vorsitzenden und Finanzminister Lars Klingbeil. Er sei in seiner Bertelsmann-Rede zu wenig auf die GrÃ¼nde eingegangen, aus denen manche BÃ¼rger zurzeit nicht zusÃ¤tzlich arbeiten kÃ¶nnten. "Es wÃ¤re ja gar kein Problem gewesen, wenn Lars Klingbeil in seiner Bertelsmann-Rede gesagt hÃ¤tte: Wir brauchen mehr Arbeit - und die Sozialdemokratie wird alles dafÃ¼r tun, dass die, die mehr arbeiten wollen, zum Beispiel alleinstehende MÃ¼tter ohne Kinderbetreuung, das auch kÃ¶nnen", sagte sie. Die Aussage, die Deutschen mÃ¼ssten mehr arbeiten, sei jedoch ein falscher, krÃ¤nkender Ansatz.
Die Doppelfunktion von Klingbeil und BÃ¤rbel Bas als SPD-Vorsitzende und Bundesminister nannte Schwan heikel. Klingbeil wolle sein Amt als Finanzminister ausfÃ¼llen, das sei schwierig genug. Seine BemÃ¼hungen, WÃ¤hler wiederzugewinnen, hÃ¤lt Schwan fÃ¼r wirkungslos. Es reiche nicht, einzelne Politikpakete abzuliefern.
Stattdessen forderte Schwan eine andere, lebendigere Debattenkultur in ihrer Partei. Es mÃ¼sse ein "Gesamtschwung" in die SPD. Den Sozialdemokraten fehle es an "Fantasie, verschiedenen Vorstellungen und Streit darÃ¼ber, wie wir in Zukunft leben wollen - nicht Streit Ã¼ber Personen und Karrieren", so Schwan. Die ParteifÃ¼hrung mÃ¼sse verstehen, dass die Partei nicht einfach eine Gruppe von Claqueuren sein kÃ¶nne.
Lifestyle
Schwan kritisiert SPD-FÃ¼hrung scharf
- dts - 30. April 2026, 05:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, hat die FÃ¼hrung ihrer Partei und die deutsche Politik scharf kritisiert. Viele Parteien, auch die Sozialdemokraten, verwechselten politische Sorge mit Betreuung, sagte sie dem "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe). BÃ¼rger wÃ¼rden als BetreuungsfÃ¤lle kleingemacht. Beispielsweise missfalle ihr der Begriff der "kleinen Leute".
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