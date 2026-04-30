Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BundeslÃ¤nder gehen sehr unterschiedlich mit Informationen Ã¼ber Angriffe auf die Strominfrastruktur um. Das zeigt eine Recherche des Podcasts "104 Stunden Blackout" des "Tagesspiegels". WÃ¤hrend LÃ¤nder wie Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen detaillierte Zahlen zu Sabotage- und StÃ¶rfÃ¤llen in den Jahren 2024 und 2025 offenlegten, stufen demnach Bayern, Schleswig-Holstein und Baden-WÃ¼rttemberg entsprechende Daten als Verschlusssache ein.
NRW meldete insgesamt 375 politisch motivierte Straftaten gegen Energieversorgungsbetriebe und -einrichtungen, Ã¼berwiegend aus dem linken Spektrum. Hamburg registrierte drei FÃ¤lle, darunter einen Cyberangriff auf die Website eines Stromversorgers. Bremen verzeichnete zwei VorfÃ¤lle.
Mehrere LÃ¤nder wie Hessen, ThÃ¼ringen und Sachsen erklÃ¤rten, ihnen seien keine einschlÃ¤gigen Taten bekannt. In Brandenburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden einzelne FÃ¤lle erfasst, darunter ein mit einer FlusssÃ¤ge durchgetrennter Strommast in Albig (Rheinhessen) sowie der Anschlag nahe der Tesla-Fabrik in GrÃ¼nheide, fÃ¼r den ein angebliches Bekennerschreiben der linksextremen "Vulkangruppe" gefunden wurde.
Brennpunkte
Mehrere LÃ¤nder halten Angriffe auf Stromnetz geheim
- dts - 30. April 2026, 05:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die BundeslÃ¤nder gehen sehr unterschiedlich mit Informationen Ã¼ber Angriffe auf die Strominfrastruktur um. Das zeigt eine Recherche des Podcasts "104 Stunden Blackout" des "Tagesspiegels". WÃ¤hrend LÃ¤nder wie Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen detaillierte Zahlen zu Sabotage- und StÃ¶rfÃ¤llen in den Jahren 2024 und 2025 offenlegten, stufen demnach Bayern, Schleswig-Holstein und Baden-WÃ¼rttemberg entsprechende Daten als Verschlusssache ein.
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