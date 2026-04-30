Zahl der Abschiebungen aus Deutschland im ersten Quartal 2026 gesunken

Nach fÃ¼nf Jahren des Anstiegs ist die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland im ersten Quartal 2026 wieder gesunken. In den ersten drei Monaten des Jahres mussten 4807 Menschen das Land zwangsweise verlassen, 1344 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Nach fÃ¼nf Jahren kontinuierlichen Anstiegs ist die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland im ersten Quartal 2026 erstmals wieder gesunken. Insgesamt mussten in den ersten drei Monaten dieses Jahres 4807 Menschen das Land zwangsweise verlassen, wie die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz, Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion berichtete.Â Das waren demnach 1344 weniger als im Vorjahreszeitraum, als 6151 Menschen abgeschoben wurden.



Die wichtigsten Zielstaaten der Abschiebungen im ersten Quartal 2026 waren nach Auskunft des Bundesinnenministeriums die TÃ¼rkei (601), Georgien (266), Nordmazedonien (230), Spanien (192) sowie Marokko und Algerien (beide 178). Nach Syrien wurden drei Menschen abgeschoben, in den Iran gab es ebenfalls drei Abschiebungen. Nach Afghanistan wurden im ersten Quartal 27 Menschen abgeschoben. Unter den Betroffenen waren Hunderte Kinder bis 13 Jahre (547) und Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren (146). Auch Senioren waren betroffen (99 Ã¼ber 60-JÃ¤hrige, sieben Ã¼ber 71-JÃ¤hrige).



Besonders erschreckend sei der Umstand, dass Bund und LÃ¤nder im ersten Quartal dieses Jahres sogar noch in den Iran abgeschoben hÃ¤tten, sagte die flÃ¼chtlingspolitische Sprecherin der Linken, Clara BÃ¼nger, der "noz". Angesichts der Repressionen des Regimes in Teheran und des "vÃ¶lkerrechtswidrigen Angriff Israels und der USA" brauche es dringend einen Abschiebestopp in den Iran.



"Es ist grundfalsch, Abschiebungen zu forcieren, wie es die aktuelle Bundesregierung gemeinsam mit den LÃ¤ndern tut", betonte BÃ¼nger. Stattdessen benÃ¶tige Deutschland "eine wirksame Bleiberechtsregelung, die Menschen eine sichere Perspektive erÃ¶ffnet". Spanien gehe hier mit gutem Beispiel voran.



Die spanische Regierung hatte kÃ¼rzlich angekÃ¼ndigt, den Aufenthaltsstatus von rund 500.000 Migranten zu legalisieren, die bislang ohne gÃ¼ltige Papiere im Land leben.