In Schweden wird am Donnerstag der 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf gefeiert. Nach Angaben des Palastes werden dazu hochrangige GÃ¤ste in Stockholm erwartet. Geplant sind unter anderem ein Dankgottesdienst, ein Ãœberflug von Luftwaffen-Maschinen sowie ein Gala-Diner. Carl XVI. Gustaf ist bereits seit 1973 Staatsoberhaupt, 1976 heiratete er die Deutsche Silvia Sommerlath. Am 13. Juni finden die Feierlichkeiten zu ihrer Goldenen Hochzeit statt.
Der KÃ¶nig hat in Schweden nur eine reprÃ¤sentative Rolle. Dennoch hat Carl XVI. Gustaf mit seinen Ã„uÃŸerungen wiederholt gesellschaftliche Debatten beeinflusst. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Schweden fÃ¼r den Erhalt der Monarchie. Viele kÃ¶nnen sich allerdings vorstellen, dass es besser wÃ¤re, wenn der KÃ¶nig abdankte und Kronprinzessin Victoria auf den Thron kÃ¤me.
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Schwedens KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf feiert seinen 80. Geburtstag
- AFP - 30. April 2026, 04:00 Uhr
In Schweden wird am Donnerstag der 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf gefeiert. Nach Angaben des Palastes werden dazu hochrangige GÃ¤ste in Stockholm erwartet.
In Schweden wird am Donnerstag der 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf gefeiert. Nach Angaben des Palastes werden dazu hochrangige GÃ¤ste in Stockholm erwartet. Geplant sind unter anderem ein Dankgottesdienst, ein Ãœberflug von Luftwaffen-Maschinen sowie ein Gala-Diner. Carl XVI. Gustaf ist bereits seit 1973 Staatsoberhaupt, 1976 heiratete er die Deutsche Silvia Sommerlath. Am 13. Juni finden die Feierlichkeiten zu ihrer Goldenen Hochzeit statt.
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