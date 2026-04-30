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Merz besucht Deutsches Heer in Munster

  • AFP - 30. April 2026, 04:00 Uhr
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Merz bei einer MilitÃ¤rÃ¼bung in Norwegen
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch beim Deutschen Heer nach Munster in Niedersachsen. Dabei will er sich ein Bild von den aktuellen und zukÃ¼nftigen FÃ¤higkeiten und der AusrÃ¼stung des Heeres machen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch beim Deutschen Heer nach Munster in Niedersachsen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung durch den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, nehmen der Kanzler und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) an einer dynamischen VorfÃ¼hrung teil und besichtigen anschlieÃŸend Fahrzeuge und Material des Heeres. Dabei sollen sie einen Einblick in dessen aktuelle wie zukÃ¼nftige FÃ¤higkeiten und AusrÃ¼stung erhalten. Munster liegt in Klingbeils Wahlkreis.

Bei dem Besuch wird Merz auch Gelegenheit zum GesprÃ¤ch mit Soldatinnen und Soldaten haben. Gegen 11.35Â Uhr ist ein Pressestatement des Bundeskanzlers geplant.

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