Merz besucht Deutsches Heer in Munster

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Merz bei einer MilitÃ¤rÃ¼bung in Norwegen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch beim Deutschen Heer nach Munster in Niedersachsen. Dabei will er sich ein Bild von den aktuellen und zukÃ¼nftigen FÃ¤higkeiten und der AusrÃ¼stung des Heeres machen.