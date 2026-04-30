Trump greift Powell wegen dessen vorÃ¼bergehenden Verbleibs bei der Fed an

Fed-Chef Powell

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, wegen dessen vorÃ¼bergehenden Verbleibs bei der Fed scharf angegriffen. Powell hatte zuvor angekÃ¼ndigt, vorerst im GouverneursratÂ der Fed zu bleiben.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, wegen dessen vorÃ¼bergehenden Verbleibs bei der Fed scharf angegriffen. "Powell will bei der Fed bleiben, weil er nirgendwo sonst einen Job bekommt, niemand will ihn", erklÃ¤rte Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Powell, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet, hatte zuvor angekÃ¼ndigt, vorerst im GouverneursratÂ der Fed zu bleiben.



Es ist ungewÃ¶hnlich, aber nicht beispiellos, dass ein ehemaliger Fed-Chef im Gouverneursrat weitermacht. Powell, der bis 2028 bleiben kÃ¶nnte, kÃ¼ndigte an, unter Trumps designiertem neuen Fed-Chef Kevin Warsh "im Hintergrund zu bleiben". Trumps Finanzminister Scott Bessent sagte jedoch im Sender Fox Business, Powells Verbleib sei ein "VerstoÃŸ" gegen die Regeln der Fed und eine "Beleidigung" fÃ¼r Warsh.



Powell hatte im Rahmen der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der Notenbank unter seiner Leitung bekanntgegeben, dass die Fed den Leitzins trotz des Iran-Krieges vorerst weiter unverÃ¤ndert bei 3,5 bis 3,75 Prozent lasse. Die erneute Zinspause war im Vorfeld von Analysten erwartet worden, da der Iran-Krieg einerseits Inflationssorgen schÃ¼rt, andererseits aber auch der US-Arbeitsmarkt unter stÃ¤rkeren Druck geraten kÃ¶nnte.



Powell war in der Vergangenheit wiederholt von Trump unter Druck gesetzt worden, die Zinsen zu senken. Am Mittwoch sagte Powell in einer Pressekonferenz, die US-Notenbank mÃ¼sse weiterhin "frei von politischem Einfluss" sein. Die US-Notenbank sei nicht "Ã¼berparteilich", sondern "unparteiisch", betonte er. "Wir arbeiten direkt fÃ¼r das amerikanische Volk."



Ebenfalls am Mittwoch stimmte der Bankenausschuss des US-Senats fÃ¼r Warshs Nominierung. Die 13 Senatorinnen und Senatoren der regierenden Republikaner im Ausschuss stimmten fÃ¼r den 56-JÃ¤hrigen. Die elf Senatorinnen und Senatoren der oppositionellen Demokraten stimmten gegen ihn. Warsh muss nun auch noch vom Plenum des Senats grÃ¼nes Licht bekommen. Er hatte bei seiner AnhÃ¶rung vor dem Ausschuss vergangene Woche zugesichert, er werde "auf keinen Fall" nur eine Marionette Trumps sein.