27-jÃ¤hriger Australier auf "Vom Meer zum Gipfel"-Rekordtour zum Mount Everest

Oliver Foran auf seiner Tour in Nepal

Die Besteigung des Mount Everest ist sehr strapaziÃ¶s, der Australier Oliver Foran sucht dieses Jahr aber eine noch grÃ¶ÃŸere Herausforderung: eine 'Vom Meer zum Gipfel'-Rekordtour in nur 60 Tagen.

Die Besteigung des Mount Everest ist sehr strapaziÃ¶s, der Australier Oliver Foran sucht dieses Jahr aber eine noch grÃ¶ÃŸere Herausforderung: Er will den hÃ¶chsten Berg der Erde - nach einer 1150 Kilometer langen Anreise per Fahrrad - bezwingen und bei dieser Tour "vom Meer zum Gipfel" den bisherigen Rekord von 67 Tagen deutlich unterbieten.



"Ich wollte immer den Mount Everest besteigen, aber ich wollte es auf besondere Weise machen", sagte der 27-JÃ¤hrige wÃ¤hrend einer Pause beim Aufstieg zum Everest-Basislager in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur AFP. Dort steckten ihm bereits 16 Tage Radfahren durch heiÃŸe Ebenen und steile Bergregionen in Indien und Nepal in den Knochen.



Foran geht es nach eigenen Angaben nicht nur darum, einen Rekord zu brechen, sondern auch darum, mit seiner spektakulÃ¤ren Aktion Spenden fÃ¼r ein Zentrum fÃ¼r die psychische Gesundheit von Heranwachsenden in seiner Heimat einzusammeln. Dazu will er fÃ¼r die australische Organisation Youturn umgerechnet rund 170.000 Euro zusammenbekommen. BegrÃ¼ndet liegt dieses Engagement nach seinen Angaben in seinen eigenen psychischen Problemen, nachdem seine Mutter an Krebs starb, als er noch ein Teenager war.



Der frÃ¼here Immobilienmakler bestieg 2024 zum ersten Mal einen hohen Berg - den 6189 Meter hohen Island Peak in Nepal. 2025 folgte dann der 6812 Meter hohe Ama Dablam. Mit dem Everest hat er sich erstmals einen 8000er vorgenommen - und zwar gleich den hÃ¶chsten Ã¼berhaupt. Foran hat sechs Monate lang trainiert, um den Strapazen in der HÃ¶henluft gewachsen zu sein.



Die Everest-Tour vom Meer zum Gipfel wird nur selten versucht. 1990 schaffte es Tim Macartney-Snape und damit ein Landsmann von Foran zum ersten Mal. Er brauchte damals fÃ¼r die Tour vom Golf von Bengalen in Indien zum Gipfel des Mount Everest drei Monate. Ein Dokumentarfilm Ã¼ber diesen Trip brachte Foran auf die Idee, es nun ebenfalls zu versuchen.Â



Den aktuellen Rekord hÃ¤lt der SÃ¼dkoreaner Kim Chang Ho. Er war 2013 erst gelaufen, dann auf dem Ganges mit einem Kajak gefahren, in Nepal Rad gefahren und schlieÃŸlich zu FuÃŸ bis zum Ziel gelaufen. FÃ¼nf Jahre spÃ¤ter starb Kim auf einem anderen Berg. Foran will Kims Rekord um eine ganze Woche unterbieten und schon nach 60 Tagen den Gipfel des Mount Everest erklimmen.