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SPD unterstÃ¼tzt Linnemann-Plan zur Reduzierung der Krankenkassen

  • dts - 29. April 2026, 13:12 Uhr
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Christos Pantazis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, unterstÃ¼tzt den VorstoÃŸ von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann zum Umbau der Krankenkassenlandschaft und zur Reduzierung der gesetzlichen Krankenkassen.

Pantazis sagte der "Bild": "Dieser Vorschlag hat meine volle UnterstÃ¼tzung. Die Kassenlandschaft muss verschlankt werden." Zugleich machte Pantazis deutlich, dass er noch weitergehende Schritte fÃ¼r sinnvoll halte. Bislang sei der Sparbeitrag der Kassen unterdurchschnittlich. Er schlage vor, dass Krankenkassen mindestens 1,5 Millionen Versicherte haben sollten.

Linnemann fordert, die Zahl der Krankenkassen von aktuell 93 auf zehn bis 20 zu senken. "Mit wenigen groÃŸen Krankenkassen lassen sich grundlegende Reformen im Gesundheitssystem effektiver umsetzen", sagte Pantazis.

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