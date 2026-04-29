Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat die umstrittene Gesundheitsreform beschlossen. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch nach der Sitzung mit.
Man wolle Sicherheit fÃ¼r Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Reform bringe auch Klarheit fÃ¼r die Ã„rzte und "fÃ¼r die gesamte Gesundheitsbranche", sagte Merz. HÃ¤tte man nicht gehandelt, wÃ¤ren die BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Krankenversicherung weiter gestiegen und hÃ¤tten den Arbeitsmarkt belastet, so der Kanzler.
Unter anderem sollen die Ausgabensteigerungen auf die reale Einnahmenentwicklung begrenzt werden, auÃŸerdem sollen kÃ¼nftig nur noch solche Leistungen bezahlt werden, die einen nachweislichen medizinischen Nutzen haben.
Gegen das Reformpaket hatte es in den letzten Wochen aus fast allen Richtungen heftige Kritik gehagelt, insbesondere allerdings aus SozialverbÃ¤nden, von KrankenhÃ¤usern und Ã„rzten. Die Pharmaindustrie kam dagegen nach Ansicht vieler Kommentatoren noch glimpflich davon.
Die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland stehen ohne die Reform vor einem Defizit von 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr und von bis zu 40 Milliarden Euro bis 2030. Das Reformpaket soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden.
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Gesundheitsreform im Bundeskabinett beschlossen
- dts - 29. April 2026, 11:52 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat die umstrittene Gesundheitsreform beschlossen. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch nach der Sitzung mit.
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