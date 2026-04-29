Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat die umstrittene Gesundheitsreform beschlossen. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit.
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Kabinett beschlieÃŸt Gesundheitsreform
- dts - 29. April 2026, 11:34 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat die umstrittene Gesundheitsreform beschlossen. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit.
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