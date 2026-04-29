Bundeskabinett beschlieÃŸt RentenerhÃ¶hung ab Juli um 4,24 Prozent

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 beschlossen, wodurch die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen sollen.



Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Montag mit. Die Anpassung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesrates.



Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erklÃ¤rte, dass die Rentenanpassung eine "gute Nachricht" fÃ¼r die Rentner sei, da sie an der "Wohlstandsentwicklung der arbeitenden BevÃ¶lkerung" teilhaben kÃ¶nnten. Die VerlÃ¤sslichkeit der gesetzlichen Rente werde durch die Kopplung an die LÃ¶hne sichergestellt. Bas betonte zudem die Bedeutung eines stabilen Rentensystems, insbesondere in unsicheren Zeiten.



Mit dem Rentenpaket 2025 wurde die Haltelinie beim Rentenniveau bis zum 1. Juli 2031 verlÃ¤ngert. MaÃŸgeblich fÃ¼r die Berechnung der Rentenanpassung war die anpassungsrelevante Lohnentwicklung von 4,25 Prozent. Diese basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes und der Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte der Versicherten. Die Rentenanpassung wird mit der Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 umgesetzt und tritt am 1. Juli 2026 in Kraft.



Diese 2025 beschlossene Rentenreform kommt den Bund in diesem und im nÃ¤chsten Jahr offenbar deutlich teurer zu stehen als geplant.



Dieses Jahr verursacht das auf 48 Prozent festgesetzte Rentenniveau Zusatzkosten von 408 Millionen Euro, die der Bund an die Rentenkasse Ã¼berweisen muss. 2027 sind es 816 Millionen, also zusammen gut 1,2 Milliarden Euro. Das geht aus der Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung zur "Rentenwertbestimmungsverordnung" 2026 des Sozialministeriums hervor, aus der das "Handelsblatt" berichtet.



Diese Verordnung regelt die Ã¼bliche RentenerhÃ¶hung zum 1. Juli. Danach steigen die Renten dieses Jahr im Sommer um 4,24 Prozent. Erwartet worden waren nur 3,7 Prozent. Ursache sind die im vergangenen Jahr stÃ¤rker als erwartet gestiegenen LÃ¶hne, die in die Rentenberechnung einflieÃŸen.



Die Zusatzkosten mÃ¼ssten nun 2026 als "auÃŸerplanmÃ¤ÃŸige Ausgabe" aufgebracht werden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Der zusÃ¤tzliche Erstattungsbetrag fÃ¼r 2027 mÃ¼sse noch "in der Abstimmung der Bundesregierung zu den Eckwerten des Bundeshaushalts" berÃ¼cksichtigt werden.

