Bundeskabinett billigt Reform von Krankenversicherung - Projekt weiterhin umstritten

Kanzler Merz in Kabinettssitzung am Mittwoch

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das erste groÃŸe Sozialreform-Projekt der Regierung von Kanzler Merz auf den Weg gebracht. Die Runde beschloss den Gesetzenturf zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das erste groÃŸe Sozialreform-Projekt der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf den Weg gebracht. Die Runde der Ministerinnen und Minister beschloss in Berlin einen Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der die Defizite der Krankenkassen ausgleichen und die BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Versicherten stabil halten soll. Die von vielen Seiten kritisierte Reform dÃ¼rfte spÃ¼rbare Auswirkungen auf die Versicherten haben - und auf Ã„rzte, KrankenhÃ¤user und Pharmaindustrie.



Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) rechnet bei Umsetzung der Reform mit Einsparungen von 16,3 Milliarden Euro im kommenden Jahr - genug, um das erwartete GKV-Defizit von 15,3 Milliarden Euro zu schlieÃŸen. Auch die FinanzlÃ¼cken in den Folgejahren sollen geschlossen werden. Warkens erster Entwurf hatte sogar knapp 20 Milliarden an Einsparungen vorgesehen. Das Volumen wurde aber in letzten Verhandlungen zwischen Union und SPD am Dienstag noch gesenkt, um HÃ¤rten fÃ¼r die Versicherten abzumildern.



Die Reform sieht aber weiterhin eine Reihe von Einschnitten bei den Versicherten vor: Die Zuzahlung fÃ¼r Medikamente in der Apotheke steigen, die kostenlose Mitversicherung von Familien wird eingeschrÃ¤nkt, und Besserverdienende mÃ¼ssen kÃ¼nftig auf einen hÃ¶heren Anteil ihres Einkommens KrankenkassenbeitrÃ¤ge zahlen. Das Krankengeld soll entgegen Warkens ursprÃ¼nglichen PlÃ¤nen in voller HÃ¶he erhalten bleiben, darauf hatte die SPD gedrungen.



Warkens Entwurf sieht zudem vor, dass die VergÃ¼tungen fÃ¼r Ã„rzte, KrankenhÃ¤user und Pharmahersteller nur noch so schnell wachsen dÃ¼rfen wie die Einnahmen der Kassen - zuletzt hatte das Wachstum in der Regel deutlich hÃ¶her gelegen. Ã„rzteverbÃ¤nde kritisieren das und warnen vor Einschnitten bei der Patientenversorgung.



Weiterhin sehr umstritten ist der Umstand, dass die gesetzlichen Kassen weiterhin fÃ¼r einen groÃŸen Teil der Kosten fÃ¼r die Versicherung von Grundsicherungs-Beziehenden zahlen sollen. Auch Ministerin Warken ist der Ansicht, dass eine Finanzierung aus Steuermitteln gerechter wÃ¤re.Â



Allerdings ist der Bund in Haushaltsnot, er will seine ZuschÃ¼sse laut Gesetzentwurf im kommenden Jahr deshalb nur um 250 Millionen Euro erhÃ¶hen, mit Aufwuchs in den Folgejahren. Zugleich kÃ¼rzt er seinen Zuschuss zum GKV-Gesundheitsfonds aber um zwei Milliarden Euro. Die Kassen sind verÃ¤rgert, fordern Ã„nderungen - und drohen mit Beitragssteigerungen ab 2029.



Bis Dienstag hatten Union und SPD um einen Kompromiss bei der komplizierten Gesundheitsreform gerungen, um den Kabinettsbeschluss am Mittwoch und eine baldige Verabschiedung durch den Bundestag zu ermÃ¶glichen. FÃ¼r das im Umfragetief befindliche Kabinett von Kanzler Merz geht es nach den Ã¶ffentlichen Streitereien der vergangenen Wochen auch um den Nachweis von HandlungsfÃ¤higkeit. Nach Vorstellung des Kanzlers soll die GKV-Reform den Auftakt bilden fÃ¼r weitere groÃŸe Vorhaben, etwa die Reform der Rentenversicherung.