Potenzielle Beweise aus Durchsuchung bei SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt beschlagnahmt

Landtag von Sachsen-Anhalt

Knapp zehn Monate nach Durchsuchungen bei der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt wegen Untreueverdachts hat das Amtsgericht Magdeburg die Beschlagnahme potenzieller Beweise angeordnet.

Knapp zehn Monate nach Durchsuchungen bei der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt wegen Untreueverdachts hat das Amtsgericht Magdeburg die Beschlagnahme potenzieller Beweise angeordnet. Die Dateien, die keinen Zusammenhang zu dem Ermittlungsverfahren haben, sollen wieder herausgegeben beziehungsweise gelÃ¶scht werden, wie das Amtsgericht am Mittwoch mitteilte.



Das Gericht geht davon aus, dass die beschlagnahmten GegenstÃ¤nde "potenzielle Beweisbedeutung" haben und deren Beschlagnahme zur weiteren TataufklÃ¤rung notwendig und verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig sei. Zwar wurde der Durchsuchungsbeschluss auf Beschwerde der SPD-Fraktion vom Landgericht Magdeburg aufgehoben, dies fÃ¼hre aber nicht zu einem Beschlagnahmeverbot.



Einer Vollstreckung des Beschlagnahmebeschlusses muss LandtagsprÃ¤sident Gunnar Schellenberger (CDU) noch zustimmen. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Magdeburg gegen die Fraktionsvorsitzende und zwei ehemalige FraktionsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer wegen des Verdachts der Untreue.



Demnach besteht der Verdacht, dass ab April 2020 unberechtigte Funktionszulagen an Fraktionsmitarbeiter ausgezahlt wurden. Am 1. Juli wurden die FraktionsrÃ¤ume durchsucht. Auch RÃ¤umlichkeiten der CDU- sowie AfD-Fraktion waren damals durchsucht worden. Im Fall der CDU-Fraktion entschied das Amtsgericht am 20. April, dass potenzielle Beweise beschlagnahmt werden.