NGOs fordern mehr Mittel fÃ¼r Entwicklungszusammenarbeit

Pressekonferenz von One, Venro, Welthungerhilfe und Oxfam am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als 150 Nichtregierungsorganisationen haben die Bundesregierung aufgefordert, die Mittel fÃ¼r Entwicklungszusammenarbeit und humanitÃ¤re Hilfe im Haushalt 2027 aufzustocken.



Das teilten die Entwicklungsorganisation One und der Dachverband Venro am Mittwoch mit. Die Organisationen warnten, dass ansonsten "mÃ¼hsam erarbeitete Erfolge" zunichtegemacht werden und Millionen Menschen ihr Leben verlieren kÃ¶nnten.



Die NGOs fordern, dass die Mittel fÃ¼r das Bundesentwicklungsministerium im kommenden Jahr auf mindestens 11,2 Milliarden Euro erhÃ¶ht werden mÃ¼ssten. Auch die Finanzierung humanitÃ¤rer Hilfe solle auf mindestens 2,8 Milliarden Euro steigen. Michael Herbst von Venro erklÃ¤rte, dass Deutschland als reiche Industrienation der Versuchung widerstehen mÃ¼sse, in diesen Bereichen zu kÃ¼rzen.



Lisa Ditlmann von One kritisierte, dass Deutschland ausgerechnet dort spare, wo es nachweislich Erfolge erzielt habe. Sie verwies auf die Halbierung der Kindersterblichkeit und die Erfolge bei der Bildung von Kindern, insbesondere MÃ¤dchen. Die KÃ¼rzungen kÃ¶nnten dramatische Auswirkungen haben, da bereits jetzt 273 Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung hÃ¤tten und weltweit 239 Millionen Menschen auf humanitÃ¤re Hilfe angewiesen seien.

