Abhebung vom Konto der toten Schwester: Mann in Indien kommt mit Leiche in Bankfiliale

Indische Rupien

Um den Tod seiner Schwester zu beweisen und dadurch Zugang zu ihrem Konto zu bekommen, hat ein Mann in Indien ihre Leiche ausgegraben und in eine Bankfiliale geschleppt. Geld bekam der Mann aus einem lÃ¤ndlichen Gebiet im Bundesstaat Odisha trotzdem nicht.

Um den Tod seiner Schwester zu beweisen und dadurch Zugang zu ihrem Konto zu bekommen, hat ein Mann in Indien ihre Leiche ausgegraben und in eine Bankfiliale geschleppt. Auf diese Weise habe der Mann aus einer lÃ¤ndlichen Gegend im Ã¶stlichen Bundesstaat Odisha am Montag bei der Indian Overseas Bank Geld vom Konto seiner verstorbenen Schwester abheben wollen, teilte das Finanzinstitut am Dienstag mit.



Der Mann hatte den Angaben zufolge in der Filiale Geld vom Konto seiner Schwester bekommen wollen. Die Bankmitarbeiter hÃ¤tten ihm jedoch mitgeteilt, dass Abhebungen "ohne eine ordentliche BevollmÃ¤chtigung" der Kontoinhaberin nicht mÃ¶glich seien. VerÃ¤rgert, weil er wegen der fehlenden Sterbeurkunde abgewiesen worden war, habe er daher die einige Tage zuvor bestattete Leiche seiner Schwester ausgegraben und in die Bankfiliale gebracht.



Indische Fernsehsender verbreiteten Bilder davon, wie der Mann offenbar eine teils in Plastik eingewickelte Leiche Ã¼ber der Schulter trug. Die Bank erklÃ¤rte, das Vorgehen des Mannes habe "eine sehr unangenehme Situation" in der Filiale verursacht. Dem Mann fehle es anscheinend am VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die erforderlichen Verfahren bei BankgeschÃ¤ften. Sein Anliegen werde aber "mit PrioritÃ¤t" behandelt, sobald er die Sterbeurkunde seiner Schwester vorlege.



Die Registrierung von Geburten und TodesfÃ¤llen ist in Indien Pflicht. Es gibt allerdings LÃ¼cken in der Dokumentation, insbesondere in lÃ¤ndlichen Gebieten des riesigen Landes. Daher verfÃ¼gen viele Familien nicht Ã¼ber die notwendigen Urkunden.