Kasache wegen Spionageverdachts fÃ¼r Russland in Berlin festgenommen

Generalbundesanwalt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin den kasachischen StaatsangehÃ¶rigen Sergej K. wegen des Verdachts der geheimdienstlichen AgententÃ¤tigkeit festnehmen lassen. Das teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch mit. Der Haftbefehl wurde bereits am 23. April vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erlassen.



K. soll seit Mai 2025 in Kontakt mit einem russischen Geheimdienst gestanden haben. Ihm wird vorgeworfen, Informationen Ã¼ber die militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung Deutschlands fÃ¼r die Ukraine sowie Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungs- und Verteidigungsindustrie weitergegeben zu haben. Besonders betroffen seien Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln. Zudem habe er Fotos von Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden in Berlin und militÃ¤rischen Konvois auf Autobahnen, darunter auch von einem Nato-Staat, Ã¼bermittelt.



DarÃ¼ber hinaus soll K. seinem Kontaktmann beim Geheimdienst geeignete Sabotageobjekte in Deutschland genannt und angeboten haben, weitere Personen fÃ¼r eine Sabotage- und Spionagetruppe zu rekrutieren. Noch am Mittwoch soll er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden, der Ã¼ber den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden werde.

