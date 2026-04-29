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Papagei bÃ¼xt in Nordrhein-Westfalen aus und fliegt in fremde Wohnung

  • AFP - 29. April 2026, 08:33 Uhr
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Nymphensittich
Bild: AFP

Ein Papagei ist in Nordrhein-Westfalen ausgebÃ¼xt und in eine fremde Wohnung geflogen. Der Besitzer konnte nach gut einer halben Stunde gefunden werden, wie die Feuerwehr Schwelm mitteilte.

Ein Papagei ist in Nordrhein-Westfalen ausgebÃ¼xt und in eine fremde Wohnung geflogen. Der Besitzer konnte nach gut einer halben Stunde gefunden werden, wie die Feuerwehr Schwelm am Dienstagabend mitteilte. Demnach saÃŸ der Nymphensittich in einem fremden Wohnzimmer.

Er wurde eingefangen und zunÃ¤chst zur Wache gebracht. Kurze Zeit spÃ¤ter holte der Besitzer ihn selbst wieder ab. Er hatte Ã¼ber die sozialen Medien bereits nach seinem Haustier gesucht.

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