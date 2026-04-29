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Vaterschaftsurlaub fÃ¼r Bundeswehrsoldat beschÃ¤ftigt Bundesverwaltungsgericht

  • AFP - 29. April 2026, 04:02 Uhr
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Bundeswehrsoldaten
Bild: AFP

Um Vaterschaftsurlaub fÃ¼r Soldaten geht es vor dem Bundesverwaltungsgericht. Ein Major der Bundeswehr beantragt nachtrÃ¤glich neun Tage Sonderurlaub und beruft sich auf eine EU-Richtlinie.

Um Vaterschaftsurlaub fÃ¼r Soldaten geht es am Mittwoch (10.00 Uhr) bei einer Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ein Major der Bundeswehr beantragt nachtrÃ¤glich neun Tage Sonderurlaub. Nach der Geburt seiner Tochter 2024 wollte er zehn Tage Vaterschaftsurlaub, bekam aber zunÃ¤chst gar keinen. Stattdessen musste er seinen normalen Erholungsurlaub einsetzen. SpÃ¤ter wurde ihm nachtrÃ¤glich ein Tag Sonderurlaub gewÃ¤hrt. (Az. 1 WB 27.25)

Der Major beruft sich vor Gericht auf das EU-Recht, die sogenannte Vereinbarkeitsrichtlinie. Die Bundeswehr verweist dagegen darauf, dass Deutschland keinen Vaterschaftsurlaub einfÃ¼hren mÃ¼sse. Zwar leitete die EU-Kommission 2022 ein Vertragsverletzungsverfahren ein, weil Deutschland die Richtlinie nicht umgesetzt habe. Das Verfahren wurde aber 2023 abgeschlossen. Denn zwar gibt es in Deutschland derzeit keinen Vaterschaftsurlaub, aber die Regelungen zu Elternzeit und Elterngeld seien ausreichend.

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