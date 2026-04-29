SPD-Fraktion setzt auf Fortbestand der Regierung

Matthias Miersch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die schwarz-rote Regierung trotz des Streits der vergangenen Wochen ihre Arbeit gemeinsam fortsetzen wird.



"Davon gehe ich fest aus", sagte Miersch der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) auf die Frage, ob die Regierung hÃ¤lt. "Ich bin mir sehr sicher, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil auch weiter ein belastbares ArbeitsverhÃ¤ltnis haben."



Alle Regierungsmitglieder wÃ¼ssten um ihre Verantwortung. "Dass es mal ruckelt, gehÃ¶rt dazu. Jens Spahn und ich ringen in der Sache auch sehr hart, aber wir haben uns im Laufe des vergangenen Jahres eine feste Vertrauensbasis aufgebaut. Die ist sehr stabil", so Miersch. Vizekanzler Klingbeil hatte am Dienstag eingerÃ¤umt, dass es zwischen ihm und Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Treffen in der Villa Borsig Mitte April auch mal laut geworden ist.



Miersch erklÃ¤rte, die Koalition habe einiges auf den Weg gebracht, vom 500-Milliarden-Euro-SondervermÃ¶gen Ã¼ber das Wehrdienstgesetz bis hin zur gemeinsamen Asylpolitik. "Jetzt gehen wir groÃŸe Reformen an, die vorherige Regierungen nicht geschafft haben. Ich wÃ¼nsche mir manchmal, dass es weniger laut zugeht. Aber der Diskurs gehÃ¶rt eben bei solchen Themen dazu. Wir sind drei unterschiedliche Parteien", sagte Miersch.

