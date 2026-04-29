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SPD kÃ¼ndigt Ã„nderungen an Gesundheitsreform im Parlament an

  • dts - 29. April 2026
Bild vergrößern: SPD kÃ¼ndigt Ã„nderungen an Gesundheitsreform im Parlament an
Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat sich mit den Einigungen der Koalition auf eine Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung zufrieden gezeigt, aber gleichzeitig VerÃ¤nderungen im parlamentarischen Verfahren angekÃ¼ndigt.

"Das Parlament ist kein Notariat der Regierung", sagte Miersch der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "FÃ¼r uns ist entscheidend, dass wir das System nicht nur kurzfristig flicken, sondern strukturell wetterfest machen."

Dazu gehÃ¶rte ein "moderner Finanzierungsmix", erklÃ¤rte der Vorsitzende der SPD-Fraktion. "Wir bringen den Bundeszuschuss fÃ¼r die Grundsicherung auf den Weg und setzen mit der Zuckerabgabe einen klaren Impuls fÃ¼r die PrÃ¤vention. Wer Krankheiten verhindert, bevor sie entstehen, entlastet langfristig alle Beitragszahler. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass auch die Pharmaindustrie einen angemessenen Beitrag zur Stabilisierung leistet."

Die SPD habe in den Verhandlungen klar gemacht, dass das Paket fÃ¼r die Menschen funktionieren mÃ¼sse, die "das System jeden Tag mit ihrer Arbeit finanzieren", so Miersch. "Versicherte und BeschÃ¤ftigte werden bis 2030 um Ã¼ber 16 Milliarden Euro bessergestellt als von Frau Warken vorgeschlagen", so Miersch. "Die Diskussionen haben sich also gelohnt: Wir haben das Krankengeld gesichert und stabilisieren die BeitrÃ¤ge fÃ¼r Familien. Zudem stÃ¤rken wir das Prinzip der SolidaritÃ¤t durch die Anhebung der Versicherungspflichtgrenze. Das ist ein echter Schutzwall fÃ¼r berufstÃ¤tige Familien."

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