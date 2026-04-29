Schnieder legt Gesetzentwurf fÃ¼r digitalen Check-in fÃ¼r FlÃ¼ge vor

Touristen beim Check-in am Flughafen, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Flugreisende sollen in Deutschland kÃ¼nftig komplett digital einchecken kÃ¶nnen, so dass sie am Flughafen kÃ¼rzer warten mÃ¼ssen.



"Wir machen den Check-in-Prozess am Flughafen effizienter, reduzieren Wartezeiten spÃ¼rbar und ermÃ¶glichen eine durchgÃ¤ngige digitale und sichere Abfertigung - auf freiwilliger Basis", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



Die Bundesregierung bringe dazu am Mittwoch via Kabinettsentschluss einen Gesetzentwurf auf den Weg. "Davon profitieren Reisende und Wirtschaft gleichermaÃŸen - mit rund 1,1 Millionen Stunden weniger Wartezeit pro Jahr und einer Entlastung von etwa 63 Millionen Euro jÃ¤hrlich", so Schnieder. Auch personelle EngpÃ¤sse in der Hauptreisezeit kÃ¶nnten so vermieden werden, da der Personaleinsatz am Gate reduziert werden kÃ¶nne.



Die Ã„nderung soll voraussichtlich schon im Sommer zur Reisezeit greifen. Luftfahrtunternehmen werde es damit ermÃ¶glicht, Daten aus ReisepÃ¤ssen oder Personalausweisen insbesondere durch deren Chip auszulesen und fÃ¼r digitale Check-Ins zu nutzen, hieÃŸ es.



Derzeit laufen die Prozesse zur Flugabfertigung vom Check-In bis zum Betreten des Flugzeugs im Wesentlichen manuell ab. KÃ¼nftig soll die digitale Reisekette nun durchgÃ¤ngig funktionieren. Die klassische Abfertigung bleibe aber weiterhin mÃ¶glich, hieÃŸ es weiter. Die digitale Reisekette ist laut Schnieder Teil der geplanten Entlastungsoffensive im Verkehrsbereich.

