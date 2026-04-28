KÃ¶nig Charles wirbt im US-Kongress fÃ¼r gemeinsame Werte

Kapitol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - GroÃŸbritanniens KÃ¶nig Charles hat bei seiner Rede vor dem US-Kongress am Dienstag den Zusammenhalt seines Landes mit den USA beschworen. Zugleich machte er vor Themen nicht halt, bei denen Differenzen mit US-PrÃ¤sident Donald Trump bestehen.



"Was auch immer unsere Unterschiede sein mÃ¶gen, welche Meinungsverschiedenheiten wir auch haben mÃ¶gen - wir stehen vereint in unserem Engagement, die Demokratie zu schÃ¼tzen, unser gesamtes Volk vor Unheil zu bewahren und den Mut derer zu wÃ¼rdigen, die tÃ¤glich im Dienst unserer LÃ¤nder ihr Leben riskieren", sagte der KÃ¶nig vor dem US-Kongress. "Wie PrÃ¤sident Trump selbst wÃ¤hrend seines Staatsbesuchs in GroÃŸbritannien im vergangenen Herbst feststellte: Das Band der Verbundenheit und IdentitÃ¤t zwischen Amerika und dem Vereinigten KÃ¶nigreich ist von unschÃ¤tzbarem Wert und ewig. Es ist unersetzlich und unzerbrechlich."



Charles erinnerte an die Demokratiegeschichte beider LÃ¤nder und an die Bedeutung von Vielfalt, Gewaltenteilung und Demokratie. "Die GrÃ¼ndervÃ¤ter waren mutige und einfallsreiche Rebellen mit einer Mission. Vor 250 Jahren - oder, wie wir im Vereinigten KÃ¶nigreich sagen, erst neulich - erklÃ¤rten sie die UnabhÃ¤ngigkeit", so Charles. "Indem sie gegensÃ¤tzliche KrÃ¤fte ausbalancierten und StÃ¤rke aus der Vielfalt schÃ¶pften, vereinigten sie 13 unterschiedliche Kolonien, um eine Nation auf der revolutionÃ¤ren Idee von Leben, Freiheit und dem Streben nach GlÃ¼ck zu schmieden."



Der Geist der Freiheit und das Versprechen der GrÃ¼ndervÃ¤ter sei in jeder Sitzung des Kongresses prÃ¤sent "durch die Beratungen vieler, die das lebendige Mosaik der Vereinigten Staaten reprÃ¤sentieren", erklÃ¤rte der britische Monarch. "In unseren beiden LÃ¤ndern ist es gerade die Tatsache unserer lebendigen, vielfÃ¤ltigen und freien Gesellschaften, die uns unsere kollektive StÃ¤rke verleiht, auch um den Opfern einiger der MissstÃ¤nde beizustehen, die heute in unseren beiden Gesellschaften so tragischerweise existieren."



Als gemeinsamen Ideale seien nicht nur fÃ¼r Freiheit und Gleichheit von entscheidender Bedeutung. "Rechtsstaatlichkeit - die Gewissheit stabiler und zugÃ¤nglicher Rechtsvorschriften -, eine unabhÃ¤ngige Justiz, die Streitigkeiten schlichtet und unparteiische Rechtsprechung gewÃ¤hrleistet: Diese Merkmale schufen die Voraussetzungen fÃ¼r ein jahrhundertelanges, beispielloses Wirtschaftswachstum in unseren beiden LÃ¤ndern", mahnte er.



Charles erinnerte an die militÃ¤rische Kooperation beider LÃ¤nder in der Vergangenheit und warb dafÃ¼r, die Ukraine zu unterstÃ¼tzen. Es sei heute "unerschÃ¼tterliche Entschlossenheit erforderlich, um die Ukraine und ihr mutiges Volk zu verteidigen", sagte er. "Sie ist notwendig, um einen wahrhaft gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern."



Der KÃ¶nig wendete abschlieÃŸend seinen Blick auf langfristige Herausforderungen. "Wenn wir auf die nÃ¤chsten 250 Jahre blicken, mÃ¼ssen wir auch Ã¼ber unsere gemeinsame Verantwortung nachdenken, die Natur zu schÃ¼tzen - unser kostbarstes und unersetzliches Gut", sagte er. "Unsere Generation muss entscheiden, wie wir dem Zusammenbruch lebenswichtiger natÃ¼rlicher Systeme begegnen wollen, der weit mehr bedroht als nur die Harmonie und die unverzichtbare Vielfalt der Natur. Wir ignorieren die Tatsache, dass diese natÃ¼rlichen Systeme - mit anderen Worten: die Wirtschaft der Natur selbst - die Grundlage fÃ¼r unseren Wohlstand und unsere nationale Sicherheit bilden, auf eigene Gefahr."

