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Trump zu KÃ¶nig Charles III.: Die USA haben "keine engeren Freunde" als die Briten

  • AFP - 28. April 2026, 17:55 Uhr
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Camilla und Charles (v.l.) mit Trump und First Lady Melania
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Trump hat beim Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. die enge Freundschaft beider LÃ¤nder hervorgehoben. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit der USA 'hatten die Amerikaner keine engeren Freunde als die Briten', sagte Trump am WeiÃŸen Haus.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat beim Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. die enge Freundschaft beider LÃ¤nder hervorgehoben. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit der USA "hatten die Amerikaner keine engeren Freunde als die Briten", sagte Trump am Dienstag bei einer Empfangszeremonie fÃ¼r den KÃ¶nig am WeiÃŸen Haus. Er wies in seiner Ansprache auch auf die "besondere Beziehung" zwischen den USA und GroÃŸbritannien hin. "Wir hoffen, dass das immer so bleiben wird", fÃ¼gte Trump hinzu.

KÃ¶nig Charles III. und KÃ¶nigin Camilla waren am Montag zu ihrem Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Am Dienstag wurden sie am WeiÃŸen Haus mit militÃ¤rischen Ehren und 21 KanonenschÃ¼ssen offiziell empfangen. In seiner Ansprache witzelte Trump mit Blick auf den leichten Regen in Washington: "Was fÃ¼r ein schÃ¶ner britischer Tag das ist." Der 79-JÃ¤hrige berichtete auch, dass seine aus Schottland stammende Mutter einst in den jungen Charles "verknallt" gewesen sei.

Nach einem bilateralen Treffen mit Trump hÃ¤lt Charles eine mit Spannung erwartete Rede vor dem US-Kongress, in der er vorab verÃ¶ffentlichten AuszÃ¼gen zufolge angesichts der Spannungen zwischen London und Washington wegen des Iran-Krieges zu "VersÃ¶hnung und Erneuerung" aufrufen wird. Am Abend findet dann noch ein Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigspaars statt, bei dem Charles voraussichtlich eine weitere kurze Ansprache halten wird.

Charles' Auftritt ist die erste Rede eines britischen Monarchen vor dem Kongress seit einer Ansprache seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 1991. Die Beziehungen zwischen London und Washington sind derzeit angespannt. Trump Ã¤uÃŸerte sich wiederholt stark verÃ¤rgert Ã¼ber die Weigerung der britischen Regierung, die USA und Israel bei ihrem Krieg gegen den Iran zu unterstÃ¼tzen.

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