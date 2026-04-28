Dax lÃ¤sst nach - OPEC-Austritt der Emirate verunsichert Anleger

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.018 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start im Minus kletterte der Dax zum Mittag ins Plus. AnschlieÃŸend fiel er wieder in den roten Bereich.



"Die Nachricht Ã¼ber den Ausstieg der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC und OPEC+ schlug wie eine Bombe an den FinanzmÃ¤rkten ein", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Der bereits fÃ¼r Freitag geplante Schritt dÃ¼rfte eine entscheidende Wende in der bisherigen Funktion und Schlagkraft dieses Zusammenschlusses bringen. Wie sich das mittelfristig auf die Ã–lpreise auswirken wird, ist bislang zwar nicht abschÃ¤tzbar, in jedem Falle stellt es eine Erosion des ErdÃ¶lkartells dar."



UnabhÃ¤ngig davon reagierten die Anleger in Frankfurt mit weiteren VerkÃ¤ufen auf das Ausbleiben von Verhandlungserfolgen zwischen den USA und dem Iran, so Lipkow. "Damit steigt auch das Risiko einer Fortsetzung der militÃ¤rischen Auseinandersetzung im Nahen Osten." Diese Gefahr wÃ¼rden auch die RohÃ¶lpreise widerspiegeln.



"Das Inflationsrisiko also bleibt und kann sich urplÃ¶tzlich und ohne VorankÃ¼ndigung auch in einem verÃ¤nderten Zinsausblick der Notenbanken entladen", erklÃ¤rte der Analyst. "Laut einer EZB-Umfrage ist die Inflationserwartung bei den Verbrauchern bereits stark gestiegen. FÃ¼r die kommenden 12 Monate sehen sie Teuerungsraten von vier Prozent entgegen. Zuvor lag diese EinschÃ¤tzung bei lediglich 2,5 Prozent", so Lipkow. "Auch wenn sich die derzeitigen Teuerungsraten noch im Rahmen halten, im Energie- und Lebensmittelsektor sind sie bereits mehr als angekommen. Die Ratssitzung der EZB am Donnerstag bekommt dadurch immer mehr Gewicht und wird zu einer verÃ¤nderten TonalitÃ¤t der geldpolitischen Kommunikation fÃ¼hren. Diese Erwartung lÃ¤sst sich in Teilen bereits an den anziehenden Renditen am Anleihemarkt ablesen."



Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von der Commerzbank und von Merck an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Qiagen-Aktien.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 44 Euro und damit zwei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis stieg hingegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 110,60 US-Dollar, das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1705 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8543 Euro zu haben.

