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Ãœber 300.000 Tabletten in Mietwagen: Zollbeamte nehmen Drogenschmuggler fest

  • AFP - 28. April 2026, 15:10 Uhr
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Pillen
Bild: AFP

Zollbeamte haben in Schleswig-Holstein einen mutmaÃŸlichen Drogenschmuggler mit hunderttausenden Beruhigungstabletten im GepÃ¤ck festgenommen. Er soll in einem Mietauto mehr als 300.000 Tabletten mit Clonazepam und Alprazolam transportiert haben.

Zollbeamte haben in Schleswig-Holstein einen mutmaÃŸlichen Drogenschmuggler mit hunderttausenden Beruhigungstabletten im GepÃ¤ck festgenommen. Er soll in einem Mietauto mehr als 300.000 Tabletten mit den Wirkstoffen Clonazepam und Alprazolam transportiert haben, wie das Hauptzollamt Kiel am Dienstag mitteilte. Beide Stoffe wirken beruhigend und krampflÃ¶send. Der Mietwagen mit kroatischem Kennzeichen wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 kontrolliert.

Der 23 Jahre alte Fahrer verhielt sich dabei auffallend nervÃ¶s. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten vier Kartons mit insgesamt 328.755 Tabletten. Im NavigationsgerÃ¤t des 23-JÃ¤hrigen war die dÃ¤nische Hauptstadt Kopenhagen als Ziel eingegeben. Den EinsatzkrÃ¤ften erklÃ¤rte er hingegen, nach Hamburg unterwegs zu sein. Der 23-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft. Den StraÃŸenverkaufswert bezifferte der Zoll auf mehr als 800.000 Euro.

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