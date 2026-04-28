Abschiebeflug bringt 25 Afghanen zurÃ¼ck in ihr Heimatland

Die Bundesregierung hat 25 straffÃ¤llig gewordene Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Die ausreisepflichtigen MÃ¤nner seien in der Nacht zu Dienstag in einem Charterflug nach Afghanistan gebracht worden, teilte die hessische Landesregierung am Dienstag mit. In Deutschland seien die MÃ¤nner unter anderem wegen Totschlags, Vergewaltigung, schwerer KÃ¶rperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden.
Die Abschiebung erfolgte auf Grundlage der Vereinbarung des Bundesinnenministeriums mit der von den radikalislamischen Taliban gefÃ¼hrten De-facto-Regierung Afghanistans zu regelmÃ¤ÃŸigen Abschiebungen. Obwohl die Bundesregierung die Taliban nicht als rechtmÃ¤ÃŸige afghanische Regierung anerkennt, bemÃ¼ht sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) um eine Zusammenarbeit mit den Islamisten bei der RÃ¼ckfÃ¼hrung afghanischer StraftÃ¤ter in ihre Heimat.Â
Nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Taliban-Regierung wurden Ende Februar 20 StraftÃ¤ter nach Afghanistan abgeschoben. Die Abschiebung von StraftÃ¤tern sei "ein zentraler Baustein von Kontrolle, Kurs und klarer Kante in der Migrationspolitik", erklÃ¤rte Dobrindt damals.Â
Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) zeigte sich am Dienstag erleichtert Ã¼ber den neuerlichen Abschiebeflug. "Die Abschiebung nach Afghanistan zeigt, dass der Schutz der BevÃ¶lkerung fÃ¼r uns hÃ¶chste PrioritÃ¤t hat", erklÃ¤rte Rhein. "Wer in Deutschland schwere Straftaten begeht, hat sein Recht auf Aufenthalt verwirkt und muss unser Land verlassen."Â
Rhein dankte Dobrindt ausdrÃ¼cklich dafÃ¼r, Abschiebungen nach Afghanistan mÃ¶glich gemacht zu haben - und forderte baldige Abschiebungen auch ins frÃ¼here BÃ¼rgerkriegsland Syrien. Drei der am Dienstag abgeschobenen Afghanen wurden demnach aus hessischer Haft in ihre Heimat zurÃ¼ckgebracht.
Die Linke Ã¼bte scharfe Kritik an den Abschiebungen. "Erneut ging ein Abschiebeflug nach Afghanistan - in direkter Zusammenarbeit mit den Taliban, die den Betroffenen die nÃ¶tigen Papiere ausstellten", erklÃ¤rte die Vizechefin der Linksfraktion im Bundestag, Clara BÃ¼nger. "Damit stÃ¼rzt die Bundesregierung nicht nur die Betroffenen der Abschiebung ins Elend, sondern normalisiert auch ein Regime, das MÃ¤dchen und Frauen entrechtet, politische Gegner verfolgt und Menschen Ã¶ffentlich hinrichten lÃ¤sst."
Nach Informationen des "Spiegel" startete in der Nacht zu Dienstag ein Charterflieger der Gesellschaft Freebird von Leipzig aus. Der Airbus A320 sollte laut dem Bericht nach einem Zwischenstopp im tÃ¼rkischen Trabzon direkt weiter nach Kabul fliegen. Dort sollten die abgeschobenen Afghanen an die herrschenden Taliban Ã¼bergeben werden. Mitreisende Bundespolizisten sollten dann mit derselben Maschine wieder nach Deutschland zurÃ¼ckreisen.
Die meisten Abgeschobenen seien direkt aus der Haft zum Airport Leipzig/Halle gebracht worden, hieÃŸ es weiter im "Spiegel". Sie seien in mehreren BundeslÃ¤ndern wegen unterschiedlicher Delikte inhaftiert worden, darunter Diebstahl, Hehlerei, Drogenhandel, Gruppenvergewaltigung, Totschlag, Geiselnahme, erpresserischer Menschenraub und politisch motivierte KriminalitÃ¤t.
Brennpunkte
Abschiebeflug bringt 25 Afghanen zurÃ¼ck in ihr Heimatland
- AFP - 28. April 2026, 13:28 Uhr
Die Bundesregierung hat 25 straffÃ¤llig gewordene Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Die ausreisepflichtigen MÃ¤nner wurden in der Nacht zu Dienstag in einem Charterflug nach Afghanistan gebracht.
Die Bundesregierung hat 25 straffÃ¤llig gewordene Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Die ausreisepflichtigen MÃ¤nner seien in der Nacht zu Dienstag in einem Charterflug nach Afghanistan gebracht worden, teilte die hessische Landesregierung am Dienstag mit. In Deutschland seien die MÃ¤nner unter anderem wegen Totschlags, Vergewaltigung, schwerer KÃ¶rperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden.
Weitere Meldungen
Bei einem Einsatz infolge mÃ¶glicher SchÃ¼sse ist die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt in Sachsen auf zwei tote und einen schwerverletzten Menschen gestoÃŸen. Wie dieMehr
Wegen des Verdachts auf mÃ¶gliche SpionageaktivitÃ¤ten an Bahngleisen nahe einer Kaserne in Nordrhein-Westfalen haben Ermittler am Dienstag zwei Objekte durchsucht. DieMehr
Zwei Monate nach dem Tod des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera alias "El Mencho" bei einem MilitÃ¤reinsatz haben die mexikanischen BehÃ¶rden seinen frÃ¼heren engenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu ersten Warnstreiks im Postbank-Filialvertrieb aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sind fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung weicht ihre Gesundheitsreform auf. Einen Tag vor der geplanten Verabschiedung im Kabinett kursiert ein neuer Entwurf, in demMehr
Angesichts der gestiegenen Ã–lpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten hat der britische Energieriese BP seinen Gewinn krÃ¤ftig gesteigert. Im ersten Quartal von Januar bis EndeMehr