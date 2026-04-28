Abschiebeflug bringt 25 Afghanen zurÃ¼ck in ihr Heimatland

Flughafen Kabul

Die Bundesregierung hat 25 straffÃ¤llig gewordene Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Die ausreisepflichtigen MÃ¤nner wurden in der Nacht zu Dienstag in einem Charterflug nach Afghanistan gebracht.

Die Bundesregierung hat 25 straffÃ¤llig gewordene Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Die ausreisepflichtigen MÃ¤nner seien in der Nacht zu Dienstag in einem Charterflug nach Afghanistan gebracht worden, teilte die hessische Landesregierung am Dienstag mit. In Deutschland seien die MÃ¤nner unter anderem wegen Totschlags, Vergewaltigung, schwerer KÃ¶rperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden.



Die Abschiebung erfolgte auf Grundlage der Vereinbarung des Bundesinnenministeriums mit der von den radikalislamischen Taliban gefÃ¼hrten De-facto-Regierung Afghanistans zu regelmÃ¤ÃŸigen Abschiebungen. Obwohl die Bundesregierung die Taliban nicht als rechtmÃ¤ÃŸige afghanische Regierung anerkennt, bemÃ¼ht sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) um eine Zusammenarbeit mit den Islamisten bei der RÃ¼ckfÃ¼hrung afghanischer StraftÃ¤ter in ihre Heimat.Â



Nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Taliban-Regierung wurden Ende Februar 20 StraftÃ¤ter nach Afghanistan abgeschoben. Die Abschiebung von StraftÃ¤tern sei "ein zentraler Baustein von Kontrolle, Kurs und klarer Kante in der Migrationspolitik", erklÃ¤rte Dobrindt damals.Â



Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) zeigte sich am Dienstag erleichtert Ã¼ber den neuerlichen Abschiebeflug. "Die Abschiebung nach Afghanistan zeigt, dass der Schutz der BevÃ¶lkerung fÃ¼r uns hÃ¶chste PrioritÃ¤t hat", erklÃ¤rte Rhein. "Wer in Deutschland schwere Straftaten begeht, hat sein Recht auf Aufenthalt verwirkt und muss unser Land verlassen."Â



Rhein dankte Dobrindt ausdrÃ¼cklich dafÃ¼r, Abschiebungen nach Afghanistan mÃ¶glich gemacht zu haben - und forderte baldige Abschiebungen auch ins frÃ¼here BÃ¼rgerkriegsland Syrien. Drei der am Dienstag abgeschobenen Afghanen wurden demnach aus hessischer Haft in ihre Heimat zurÃ¼ckgebracht.



Die Linke Ã¼bte scharfe Kritik an den Abschiebungen. "Erneut ging ein Abschiebeflug nach Afghanistan - in direkter Zusammenarbeit mit den Taliban, die den Betroffenen die nÃ¶tigen Papiere ausstellten", erklÃ¤rte die Vizechefin der Linksfraktion im Bundestag, Clara BÃ¼nger. "Damit stÃ¼rzt die Bundesregierung nicht nur die Betroffenen der Abschiebung ins Elend, sondern normalisiert auch ein Regime, das MÃ¤dchen und Frauen entrechtet, politische Gegner verfolgt und Menschen Ã¶ffentlich hinrichten lÃ¤sst."



Nach Informationen des "Spiegel" startete in der Nacht zu Dienstag ein Charterflieger der Gesellschaft Freebird von Leipzig aus. Der Airbus A320 sollte laut dem Bericht nach einem Zwischenstopp im tÃ¼rkischen Trabzon direkt weiter nach Kabul fliegen. Dort sollten die abgeschobenen Afghanen an die herrschenden Taliban Ã¼bergeben werden. Mitreisende Bundespolizisten sollten dann mit derselben Maschine wieder nach Deutschland zurÃ¼ckreisen.



Die meisten Abgeschobenen seien direkt aus der Haft zum Airport Leipzig/Halle gebracht worden, hieÃŸ es weiter im "Spiegel". Sie seien in mehreren BundeslÃ¤ndern wegen unterschiedlicher Delikte inhaftiert worden, darunter Diebstahl, Hehlerei, Drogenhandel, Gruppenvergewaltigung, Totschlag, Geiselnahme, erpresserischer Menschenraub und politisch motivierte KriminalitÃ¤t.