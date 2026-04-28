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Forsa: Union fÃ¤llt immer weiter hinter AfD zurÃ¼ck

  • dts - 28. April 2026, 13:18 Uhr
Bild vergrößern: Forsa: Union fÃ¤llt immer weiter hinter AfD zurÃ¼ck
Friedrich Merz und Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD baut in der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst kurz vor dem mÃ¶glichen Beschluss grÃ¶ÃŸerer Reformvorhaben der Bundesregierung ihren Vorsprung weiter aus.

In der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv kommt sie auf 27 Prozent, und damit einen Punkt mehr als zuletzt. Gleichzeitig sackt die Union weiter ab und liegt nur noch bei 22 Prozent (-2 Prozentpunkte), der schlechteste Wert fÃ¼r CDU und CSU bei Forsa seit Anfang Dezember 2021.

Der Koalitionspartner SPD verharrt bei 12 Prozent. Genauso viele hat nun auch die Linke, die einen Prozentpunkt zulegt. UnverÃ¤ndert bleiben die GrÃ¼nen (15 Prozent), FDP (4 Prozent) und Sonstigen (8 Prozent). Der Anteil der NichtwÃ¤hler sowie der Unentschlossenen liegt aktuell mit 26 Prozent weiter deutlich Ã¼ber dem Anteil der NichtwÃ¤hler bei der vergangenen Bundestagswahl (17,9 Prozent).

Auch die Zufriedenheit mit der Arbeit des Bundeskanzlers erreicht wieder einen neuen Tiefpunkt. Nur noch 15 Prozent der Deutschen sind mit Merz` Arbeit zufrieden, 83 Prozent nicht. Selbst unter den AnhÃ¤ngern der Union ist eine Mehrheit unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers. So schlechte Werte wie derzeit fÃ¼r Merz hat Forsa fÃ¼r seinen VorgÃ¤nger Olaf Scholz (SPD) zu keinem Zeitpunkt gemessen.

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